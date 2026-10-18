Racing vs. Independiente, por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Racing llega golpeado tras perder 2-0 ante Belgrano en el Cilindro de Avellaneda, resultado que profundizó su mal momento en el torneo. Con 11 puntos, la "Academia" se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, por lo que buscará recuperarse ante su clásico rival y sumar tres puntos que le permitan mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.