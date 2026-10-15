Revelaron informes secretos del Barcelona sobre Messi: un formador lo comparó con Maradona
Florent Torchut difundió tres evaluaciones inéditas de La Masía sobre Lionel Messi, realizadas en el año 2000, cuando el rosarino tenía apenas 13 años.
Lionel Messi ya sorprendía por su capacidad futbolística cuando todavía era un adolescente que soñaba con triunfar en el Barcelona. Más de dos décadas después de su llegada a España, salieron a la luz tres informes elaborados por formadores de La Masía que permiten conocer cómo evaluaron al rosarino durante sus primeros días de prueba en el club catalán.
Los documentos fueron difundidos por el periodista francés Florent Torchut, autor de la biografía Rey Leo, a través de una serie de publicaciones en la red social X. Las evaluaciones, correspondientes al otoño europeo de 2000, reflejaron distintas opiniones sobre el potencial del juvenil que había llegado desde Rosario.
El primer informe destacó la técnica y la visión de juego de Messi
Uno de los formadores quedó impresionado por las condiciones futbolísticas del joven argentino. En su análisis, resaltó su capacidad para interpretar el juego, su habilidad con la pelota y su eficacia en las acciones ofensivas. “Por su edad, es un jugador técnicamente muy completo. Destaca sobre sus compañeros: visión de juego, ágil, listo, muy buen dribling y gran disparo. Muy bueno en el área”, escribió en el documento.
Sin embargo, el evaluador también señaló un aspecto que consideraba una desventaja para el desarrollo del futbolista: su contextura física. “Su único punto débil es su estatura y falta de físico”, indicó el informe, que terminó con una conclusión contundente: “Gran jugador”. La observación anticipaba uno de los desafíos que Messi debió afrontar durante su crecimiento, aunque sus condiciones técnicas ya lo diferenciaban de otros chicos de su edad.
Visionario: el informe que recomendó no fichar a Lionel Messi
La segunda evaluación presentó una mirada mucho más pesimista. Aunque el formador reconoció que el rosarino tenía una calidad técnica indiscutible, consideró que su estatura podía impedirle competir en categorías superiores. En ese momento, la Pulga estaba mas pulga que nunca: medía 142 centímetros.
Para el responsable del informe, esa característica representaba una limitación demasiado importante, incluso contemplando que pudiera crecer durante los años siguientes. “Aunque crezca, con 150 centímetros será muy complicado jugar en cadete preferente”, advirtió.
La conclusión fue explícita y quedó registrada en catalán con una frase en mayúsculas: “CREO QUE NO SE HA DE FITXAR”, que significa “creo que no se debe fichar”. Como alternativa, el evaluador propuso seguir de cerca su evolución física y volver a examinarlo más adelante. La recomendación contrastó con el futuro que terminaría construyendo el futbolista en el club.
“Es un Maradona”: la comparación que anticipó su potencial
El tercer informe fue el más breve, pero también el que dejó una de las frases más impactantes. A diferencia del evaluador que había recomendado descartarlo, este formador apostó por el talento del juvenil y aconsejó incorporarlo.
“Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, escribió. La comparación con Diego reflejó la impresión que había generado Messi en aquel período de pruebas y la confianza en que todavía tenía margen para desarrollarse.
Los tres documentos expusieron las diferentes posturas que existían dentro de la estructura formativa del Barcelona. Mientras la estatura generaba dudas en algunos responsables, otros consideraban que sus condiciones técnicas justificaban apostar por él. Con el tiempo, aquella apuesta se convirtió en una de las decisiones más trascendentes de la historia del fútbol.
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