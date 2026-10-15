Revelaron informes secretos del Barcelona sobre Messi: un formador lo comparó con Maradona

Para el responsable del informe, esa característica representaba una limitación demasiado importante, incluso contemplando que pudiera crecer durante los años siguientes. “Aunque crezca, con 150 centímetros será muy complicado jugar en cadete preferente”, advirtió.

La conclusión fue explícita y quedó registrada en catalán con una frase en mayúsculas: “CREO QUE NO SE HA DE FITXAR”, que significa “creo que no se debe fichar”. Como alternativa, el evaluador propuso seguir de cerca su evolución física y volver a examinarlo más adelante. La recomendación contrastó con el futuro que terminaría construyendo el futbolista en el club.

“Es un Maradona”: la comparación que anticipó su potencial

El tercer informe fue el más breve, pero también el que dejó una de las frases más impactantes. A diferencia del evaluador que había recomendado descartarlo, este formador apostó por el talento del juvenil y aconsejó incorporarlo.

“Salvando las distancias, es un Maradona (pequeño de edad). Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”, escribió. La comparación con Diego reflejó la impresión que había generado Messi en aquel período de pruebas y la confianza en que todavía tenía margen para desarrollarse.

Los tres documentos expusieron las diferentes posturas que existían dentro de la estructura formativa del Barcelona. Mientras la estatura generaba dudas en algunos responsables, otros consideraban que sus condiciones técnicas justificaban apostar por él. Con el tiempo, aquella apuesta se convirtió en una de las decisiones más trascendentes de la historia del fútbol.