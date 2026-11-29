Hace seis años, Lionel Messi convirtió un festejo de gol en uno de los homenajes más recordados a Diego Armando Maradona. Fue el 29 de noviembre de 2020, en el Camp Nou, cuatro días después de la muerte del Diez. Tras marcar ante Osasuna, se sacó la camiseta del Barcelona y debajo tenía una de Newell's con la 10 en la espalda. Era una réplica de la que había usado en su paso por la Lepra, el club del que el rosarino es hincha y en el que hizo inferiores antes de irse al conjunto culé.