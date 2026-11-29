A seis años del homenaje de Messi a Maradona con la 10 de Newell's que dio la vuelta al mundo
El 29 de noviembre de 2020, Messi le hizo un gol a Osasuna y lo festejó con la camiseta de Newell's que Maradona usó en 1993, cuatro días después de su muerte.
Hace seis años, Lionel Messi convirtió un festejo de gol en uno de los homenajes más recordados a Diego Armando Maradona. Fue el 29 de noviembre de 2020, en el Camp Nou, cuatro días después de la muerte del Diez. Tras marcar ante Osasuna, se sacó la camiseta del Barcelona y debajo tenía una de Newell's con la 10 en la espalda. Era una réplica de la que había usado en su paso por la Lepra, el club del que el rosarino es hincha y en el que hizo inferiores antes de irse al conjunto culé.
Barcelona le ganaba 4-0 a Osasuna por la fecha 11 de LaLiga, y el cuarto gol fue de Messi, en el segundo tiempo. Primero celebró con sus compañeros. Cuando quedó solo, se quitó la camiseta azulgrana, mostró la rojinegra y miró al cielo con los dos brazos en alto. Las redes se llenaron de mensajes. Newell's publicó las fotos con una frase que resumió el momento: "Pongan las palabras ustedes porque yo no puedo".
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La historia detrás de la camiseta de Newell's
Maradona jugó en Newell's entre octubre de 1993 y enero de 1994, apenas siete partidos. Su debut fue en un amistoso ante Emelec, de Ecuador, en el estadio que hoy lleva el nombre de Marcelo Bielsa. En la tribuna estaba Messi, con seis años, junto a su padre Jorge. Después del homenaje, el club rosarino sacó a la venta una réplica oficial de aquella camiseta de 1993.
El festejo tuvo un costo. El árbitro Antonio Mateu Lahoz le mostró la tarjeta amarilla por sacarse la camiseta, y el Comité de Competición de la Federación Española le aplicó una multa de 600 euros a Messi y otra de 180 al Barcelona. El club apeló, pero en enero de 2021 la sanción quedó confirmada. Seis años después, la imagen sigue siendo una de las más compartidas cada vez que se recuerda a Maradona.
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