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River aplastó a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de playoffs

River cerró el primer tiempo ganando 1-0 a Belgrano. 

River cerró el primer tiempo ganando 1-0 a Belgrano. 
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River, obligado a ganar en Córdoba ante Belgrano.
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En lo que podría entenderse como un respaldo al entrenador Leonardo Ponzio, el "Millonario" voló y goleó 3-0 al "Pirata" en Córdoba.

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Tras una semana con rumores de todo tipo, y obligado a ganar para no seguir perdiendo terreno; River goleó 3-0 a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El "Millonario" que dirige Leonardo Ponzio, de quien se decía que podía dejar el interinato en caso de no conseguir una victoria este domingo; dominó de principio a fin el encuentro de la mano de Ángel Correa como gran figura de la noche. Sin embargo, necesitó de varias chances para poder abrir el marcador recién en el cierre de la primera mitad.

Fue tras una buena jugada colectiva cuando Tomás Galván puso el 1-0 con una buena definición desde afuera del área. En el inicio del complemento, Correa marcó el segundo, mientras que Thiago Almada cerró la goleada con una perla.

Con este gran triunfo, River trepó al quinto puesto de la tabla de posiciones, ingresando nuevamente en zona de playoffs. En la Anual, con 49 unidades, se encuentra en puestos de Copa Sudamericana y a cuatro puntos de la Copa Libertadores.

Minuto a minuto de Belgrano vs. River por el Torneo Clausura 2026

Doblete de Correa pero anulado por una mano previa

La gran figura de la noche metía el cuarto, pero el VAR lo anuló por una mano de Ortega en la previa.

Golazo de Thiago Almada para el 3-0 de River

El campeón del mundo marcó un golazo para empezar a liquidar la historia en Córdoba.

Gol de River en el arranque de la segunda mitad

Ángel Correa, de gran primer tiempo, pone el 2-0 en 3 minutos de la segunda mitad.

Final del primer tiempo en Córdoba

River fue más y se impone 1-0 ante Belgano.

Gol de River

Tomás Galván, tras una asistencia de Montiel, pone el merecido 1-0 de River en Córdoba.

Roja para Lisandro López por cortar una posición manifiesta, pero anulada por el VAR

El defensor cortó un avance de Ángel Correa, y el árbitro lo expulsó, pero fue llamado por el VAR para que retrotraiga la acción.

Sin goles por ahora en Córdoba, tras 20 minutos

River es un poco más pero por ahora no logra romper el marcador.

Cómo llegan Belgrano y River

El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, atraviesa un gran momento y llega tras conseguir tres victorias consecutivas, una racha que le permitió alcanzar los 22 puntos y ubicarse en los primeros puestos de la Zona B.

De esta manera, el "Pirata", que viene de vencer a Racing en Avellaneda, buscará prolongar su buen presente y dar otro paso importante en el campeonato.

Por su parte, River viene de empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, en el partido pendiente que tenía por el campeonato local. Con ese resultado, el equipo de Núñez quedó noveno en la Zona B, con 17 unidades, fuera de los ocho lugares que otorgan la clasificación a los playoffs.

Por eso, necesita una victoria para escalar posiciones y recuperar terreno en la recta final de la fase regular. Además, buscará imperiosamente sumar de a tres para mejorar su ubicación en la Tabla Anual y mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Formaciones de Belgrano vs. River por el Torneo Clausura - Zona B

  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Horario y televisación

  • Hora: 20:15.

  • Estadio: Mario Alberto Kempes.

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.

  • VAR: Silvio Trucco.

  • TV: ESPN Premium.

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