River aplastó a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de playoffs

Doblete de Correa pero anulado por una mano previa
La gran figura de la noche metía el cuarto, pero el VAR lo anuló por una mano de Ortega en la previa.
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Tras una semana con rumores de todo tipo, y obligado a ganar para no seguir perdiendo terreno; River goleó 3-0 a Belgrano este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El "Millonario" que dirige Leonardo Ponzio, de quien se decía que podía dejar el interinato en caso de no conseguir una victoria este domingo; dominó de principio a fin el encuentro de la mano de Ángel Correa como gran figura de la noche. Sin embargo, necesitó de varias chances para poder abrir el marcador recién en el cierre de la primera mitad.
Fue tras una buena jugada colectiva cuando Tomás Galván puso el 1-0 con una buena definición desde afuera del área. En el inicio del complemento, Correa marcó el segundo, mientras que Thiago Almada cerró la goleada con una perla.
Con este gran triunfo, River trepó al quinto puesto de la tabla de posiciones, ingresando nuevamente en zona de playoffs. En la Anual, con 49 unidades, se encuentra en puestos de Copa Sudamericana y a cuatro puntos de la Copa Libertadores.
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