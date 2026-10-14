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River empató 1-1 ante Sarmiento en Junín y sigue fuera de zona de playoffs

Sarmiento y River empatan 1-1 en Junín

Sarmiento y River empatan 1-1 en Junín
Contrera marcó el 1-0 de Sarmiento de Junín ante River.

Contrera marcó el 1-0 de Sarmiento de Junín ante River.
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Por el postergado, el "Millonario" igualó con el "Verde" y no pudo regresar a los puestos de clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.

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Sarmiento y River se pusieron al día este miércoles, cuando igualaron 1-1 por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en el estadio Eva Perón de Junín.

Se le hizo cuesta arriba el primer tiempo al conjunto de Leo Ponzio, ya que el dueño de casa arrancó en ventaja con el tanto de Julián Contrera a los 15 minutos de juego.

Para el complemento, el "Millonario" mostró otra cara y tuvo varias chances claras para igualarlo. Llegó el empate parcial a través de Gonzalo Montiel, pero entre el VAR y el árbitro Sebastián Zunino se lo anularon en la gran polémica de la noche.

Sin embargo, un rato más tarde apareció el propio Montiel, esta vez para definir de derecha y tras una gran asistencia de Thiago Almada, para el 1-1 que sería definitivo.

Minuto a minuto de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura 2026

Final en Junín: fue empata 1-1

River y Sarmiento igualaron 1-1.

Ahora sí: otra vez Montiel y empata River en Junín

El defensor definió bárbaro tras una gran asistencia de Thiago Almada para el 1-1 parcial.

Empataba River en Junín, pero lo anula el VAR

Gonzalo Montiel, de cabeza, ponía el 1-1 parcial. En Sarmiento reclamaron una mano previa, Zunino la revisó y el gol fue anulado.

Final del primer tiempo: Sarmiento le gana 1-0 a River

El "Millonario", obligado a ganar, pierde por la mínima en Junín.

Sarmiento golpea y le gana 1-0 a River

El "Verde" de Junín se impone 1-0 con el gol de Julián Contrera a los 15 minutos.

Cómo llegan Sarmiento y River

El "Millonario" llega después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, resultado que le permitió recuperarse y volver a meterse de lleno en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el equipo de Leonardo Ponzio se encuentra fuera de los ocho primeros de la Zona B y sabe que debe ganar en tierras juninenses si quiere meterse en puestos de playoffs.

Del otro lado, el elenco comandado por Facundo Sava viene de vencer 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y suma 19 unidades en la Zona B. El "Verde" buscará aprovechar la localía para sumar otros tres puntos, afianzarse en la pelea por la clasificación y dar un paso importante hacia los octavos de final del torneo.

El partido había sido reprogramado a pedido de River, debido a las convocatorias de futbolistas a sus respectivas selecciones. De esta manera, ambos equipos deberán afrontar un compromiso pendiente en plena recta decisiva de la fase regular, con la tabla de posiciones cada vez más ajustada y poco margen para dejar puntos en el camino.

Formaciones de Sarmiento vs. River por el Torneo Clausura - Zona B

  • Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Eva Perón.
  • Árbitro: Sebastían Zunino.
  • TV: TNT Sports.

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