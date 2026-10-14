River empató 1-1 ante Sarmiento en Junín y sigue fuera de zona de playoffs

Final en Junín: fue empata 1-1
River y Sarmiento igualaron 1-1.
21:00
20:32
20:17
19:51
19:17
18:31
18:31
18:31
Sarmiento y River se pusieron al día este miércoles, cuando igualaron 1-1 por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, disputado en el estadio Eva Perón de Junín.
Se le hizo cuesta arriba el primer tiempo al conjunto de Leo Ponzio, ya que el dueño de casa arrancó en ventaja con el tanto de Julián Contrera a los 15 minutos de juego.
Para el complemento, el "Millonario" mostró otra cara y tuvo varias chances claras para igualarlo. Llegó el empate parcial a través de Gonzalo Montiel, pero entre el VAR y el árbitro Sebastián Zunino se lo anularon en la gran polémica de la noche.
Sin embargo, un rato más tarde apareció el propio Montiel, esta vez para definir de derecha y tras una gran asistencia de Thiago Almada, para el 1-1 que sería definitivo.
Te puede interesar
Dejá tu comentario