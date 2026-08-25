River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana: previa y alineaciones
Sin margen de error, el "Millonario" necesita ganar luego del empate registrado en la ida para avanzar a los cuartos de final. Los detalles en la nota.
River e Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles, desde las 21:30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputa en el Monumental, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y contará con transmisión de DSports. El VAR estará a cargo de Leodán González.
El "Millonario" llega sin margen de error, luego de igualar 2-2 ante Vélez el último fin de semana por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet apenas consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos, por lo que necesita un triunfo que le permita avanzar en el certamen continental y recuperar confianza.
En el duelo de ida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, River e Independiente Santa Fe empataron 0-0. El conjunto colombiano tuvo las situaciones más claras, pero el arquero Santiago Beltrán fue determinante para mantener el arco en cero y dejar la serie abierta para la definición en Buenos Aires.
El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia.
Formaciones de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Rafael Santo Borré. DT: Eduardo Coudet.
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Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Monumental.
Árbitro: Esteban Ostojich.
VAR: Leodán González.
TV: DSports
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