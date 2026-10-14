Rooney, Ferdinand y Carragher destrozaron a Lisandro Martínez: "Es una falta de respeto"
Los históricos exfutbolistas ingleses cuestionaron al defensor argentino por reclamar públicamente una mayor inversión en refuerzos dentro del Manchester United.
Lisandro Martínez quedó en el centro de la polémica en Inglaterra después de apuntar contra la dirigencia del Manchester United por la falta de incorporaciones. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción de tres referentes del fútbol británico: Wayne Rooney, Rio Ferdinand y Jamie Carragher, quienes coincidieron en cuestionar la manera en que el campeón del mundo expresó su malestar.
Los exjugadores consideraron que el defensor debería haber planteado sus diferencias puertas adentro, en lugar de hacerlo frente a los medios de comunicación. Además, pusieron en duda el momento elegido para sus reclamos y señalaron que sus palabras podrían generar consecuencias dentro del equipo.
Rooney acusó a Lisandro Martínez de faltarle el respeto a sus compañeros
Rooney, máximo goleador histórico del United, fue uno de los más contundentes al analizar las declaraciones del argentino. Para el exdelantero, cuestionar públicamente la necesidad de incorporar futbolistas también implica poner en duda la capacidad de quienes integran actualmente el plantel.
“También es una falta de respeto hacia sus compañeros. Les está faltando el respeto porque está diciendo que el equipo no tiene el nivel suficiente”, sostuvo Rooney. El exatacante reconoció que los hinchas valoran que los futbolistas expresen sus sentimientos y demuestren preocupación por la situación deportiva del club.
Sin embargo, advirtió que Martínez debería revisar también su propio rendimiento antes de exigir nuevas contrataciones. “Los hinchas quieren escuchar hablar a los jugadores; quieren escuchar que a los jugadores les importa lo que pasa. Así que está claro que a él le importa y que quiere que el equipo invierta más dinero y contrate más jugadores”, explicó.
Luego, fue todavía más crítico con el defensor argentino: “Pero, para conseguir eso, probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura”.
Rio Ferdinand cuestionó que el reclamo se hiciera público
Ferdinand también se mostró en desacuerdo. El exdefensor consideró que el argentino tendría que haber conversado primero con sus compañeros antes de exponer sus diferencias ante la prensa. “No me parece bien que los jugadores se enteren de estas cosas primero por los medios de comunicación, en lugar de escucharlas cara a cara de uno de sus compañeros”, expresó en su canal de YouTube.
Ferdinand también recordó antecedentes de figuras como Cristiano Ronaldo y Roy Keane, quienes protagonizaron fuertes cuestionamientos públicos hacia el United antes de abandonar la institución. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos que implica hacer críticas de ese tipo sin resolver previamente los conflictos dentro del club. “Es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol”, agregó.
Jamie Carragher apuntó contra el momento elegido por Licha
Carragher, exjugador del Liverpool y actual comentarista deportivo, se sumó a las críticas y puso el foco tanto en las declaraciones del argentino como en su evaluación de la campaña anterior. “Esto no le hace ningún bien a nadie y ahora ellos serán los protagonistas de todas las noticias durante los próximos días por todo esto. Creo que es terrible que haya salido a decir eso justo ahora. Lo creo de verdad”, afirmó en CBS Sports.
El británico también rechazó la valoración positiva que Martínez habría hecho de la temporada pasada del Manchester United. Carragher recordó que el equipo despidió a un entrenador y tuvo una participación decepcionante en las competiciones de copa.
“Y cuando dice que 'tuvimos una temporada fantástica la temporada pasada', no fue así”, señaló. Después, cuestionó el presente del defensor, aunque reconoció sus condiciones futbolísticas. “Creo que es un buen jugador pero tuvo un comienzo de temporada terrible. Y sí, la gente está encantada con esto, y los hinchas también lo estarán. Pero no le hace ningún bien a nadie”, concluyó.
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