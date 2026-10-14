Rooney, Ferdinand y Carragher destrozaron a Lisandro Martínez: "Es una falta de respeto"

Luego, fue todavía más crítico con el defensor argentino: “Pero, para conseguir eso, probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura”.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Rio Ferdinand cuestionó que el reclamo se hiciera público

Ferdinand también se mostró en desacuerdo. El exdefensor consideró que el argentino tendría que haber conversado primero con sus compañeros antes de exponer sus diferencias ante la prensa. “No me parece bien que los jugadores se enteren de estas cosas primero por los medios de comunicación, en lugar de escucharlas cara a cara de uno de sus compañeros”, expresó en su canal de YouTube.

Ferdinand también recordó antecedentes de figuras como Cristiano Ronaldo y Roy Keane, quienes protagonizaron fuertes cuestionamientos públicos hacia el United antes de abandonar la institución. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos que implica hacer críticas de ese tipo sin resolver previamente los conflictos dentro del club. “Es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol”, agregó.

Jamie Carragher apuntó contra el momento elegido por Licha

Carragher, exjugador del Liverpool y actual comentarista deportivo, se sumó a las críticas y puso el foco tanto en las declaraciones del argentino como en su evaluación de la campaña anterior. “Esto no le hace ningún bien a nadie y ahora ellos serán los protagonistas de todas las noticias durante los próximos días por todo esto. Creo que es terrible que haya salido a decir eso justo ahora. Lo creo de verdad”, afirmó en CBS Sports.

El británico también rechazó la valoración positiva que Martínez habría hecho de la temporada pasada del Manchester United. Carragher recordó que el equipo despidió a un entrenador y tuvo una participación decepcionante en las competiciones de copa.

“Y cuando dice que 'tuvimos una temporada fantástica la temporada pasada', no fue así”, señaló. Después, cuestionó el presente del defensor, aunque reconoció sus condiciones futbolísticas. “Creo que es un buen jugador pero tuvo un comienzo de temporada terrible. Y sí, la gente está encantada con esto, y los hinchas también lo estarán. Pero no le hace ningún bien a nadie”, concluyó.