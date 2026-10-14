Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia de Manchester United: "Esperaba más inversiones"
El defensor argentino cuestionó la planificación deportiva de los Diablos Rojos después del 0-2 ante Atlético de Madrid en la Champions League.
Lisandro Martínez expresó su malestar por la situación futbolística de Manchester United y lanzó fuertes críticas hacia la dirigencia después de la derrota por 2-0 ante Atlético de Madrid, por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.
El defensor de la Selección Argentina no ocultó su frustración por el rendimiento del equipo inglés y reclamó cambios en la planificación deportiva. En particular, apuntó contra la falta de incorporaciones que, a su entender, permitan construir un plantel competitivo para afrontar los principales desafíos de la temporada.
El conjunto español se impuso como local con goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman. Manchester United, además, terminó con diez futbolistas por la expulsión de Leny Yoro antes del segundo tanto del equipo madrileño.
El reclamo de Lisandro Martínez por los refuerzos
Después del encuentro, Martínez dialogó con la prensa y cuestionó tanto el nivel mostrado por su equipo como las decisiones tomadas por los responsables de la conducción deportiva. “Este rendimiento fue realmente pobre. Tengo que controlarme mucho. A veces es un reflejo en el espejo de nuestro club en este momento. Hicimos una gran temporada en la última y ahora esperamos más de la gente de arriba, que traigan más jugadores para competir”, manifestó.
El argentino fue más allá y señaló directamente al director de fútbol, Jason Wilcox, al reclamar una mayor inversión durante el mercado de pases: “Esperaba más inversiones en el mercado. 100%. Espero más de nuestro director de fútbol”, afirmó el defensor.
Martínez también reconoció que los futbolistas deben asumir su parte de responsabilidad, pero sostuvo que el análisis debe abarcar a toda la estructura del club: “Como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante hacer un equipo fuerte para estar listo para este tipo de noches. Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”, agregó.
Lisandro Martínez respaldó a Michael Carrick
Durante la entrevista, el campeón del mundo también fue consultado sobre la situación del entrenador Michael Carrick y el respaldo que recibe por parte de la dirigencia.
Lejos de responsabilizarlo exclusivamente por los resultados, el defensor consideró que el equipo necesita evolucionar y adaptarse a las exigencias de cada temporada: “No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben todos los detalles y si no cambiás la siguiente temporada es un gran problema”, respondió.
Sus declaraciones llegaron en un momento delicado para el United. En las primeras seis fechas de la Premier League, el equipo consiguió apenas seis puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Ese registro lo ubicó en la decimotercera posición, lejos de los puestos de clasificación a las competiciones europeas y más cerca de la zona baja de la tabla.
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