Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia de Manchester United: "Esperaba más inversiones"

Martínez también reconoció que los futbolistas deben asumir su parte de responsabilidad, pero sostuvo que el análisis debe abarcar a toda la estructura del club: “Como jugadores tenemos que hacer más, pero es importante hacer un equipo fuerte para estar listo para este tipo de noches. Porque también esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?”, agregó.

Lisandro Martínez respaldó a Michael Carrick

Durante la entrevista, el campeón del mundo también fue consultado sobre la situación del entrenador Michael Carrick y el respaldo que recibe por parte de la dirigencia.

Lejos de responsabilizarlo exclusivamente por los resultados, el defensor consideró que el equipo necesita evolucionar y adaptarse a las exigencias de cada temporada: “No lo creo. Hizo lo mejor que pudo. Cada temporada es distinta, no podés quedarte con lo que hiciste en la última. Los equipos saben todos los detalles y si no cambiás la siguiente temporada es un gran problema”, respondió.

Sus declaraciones llegaron en un momento delicado para el United. En las primeras seis fechas de la Premier League, el equipo consiguió apenas seis puntos, producto de una victoria, tres empates y dos derrotas. Ese registro lo ubicó en la decimotercera posición, lejos de los puestos de clasificación a las competiciones europeas y más cerca de la zona baja de la tabla.