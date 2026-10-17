Show total: doblete y exhibición de Lionel Messi en la victoria de Inter Miami ante Atlanta United por la MLS

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Espectacular golazo de Messi pic.twitter.com/LhV7J9IW58 — minutouno (@minutounocom) October 18, 2026

Otro golazo de Messi pic.twitter.com/zv42g6nyx5 — minutouno (@minutounocom) October 18, 2026

Con este resultado y la nueva exhibición de su capitán, Inter Miami suma tres puntos clave para consolidarse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este de cara a la recta final del certamen estadounidense.

Las estadísticas de Lionel Messi en la nueva victoria de Inter Miami

El astro rosarino completó los 90 minutos en la visita a Atlanta United, con dos goles, cinco tiros al arco, seis de doce duelos ganados y 84% de pases precisos. El sitio Sofascore le otorgó un 10 de puntaje por su nueva exhibición en la MLS.