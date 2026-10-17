Show total: doblete y exhibición de Lionel Messi en la victoria de Inter Miami ante Atlanta United por la MLS
El mejor jugador de todos los tiempos brilló con dos golazos espectaculares este sábado por la noche en Atlanta.
En una jornada brillante para el fútbol de los Estados Unidos, Lionel Messi se transformó en la gran figura de este sábado por la noche al liderar el triunfo de Inter Miami por 3 a 1 en su visita a Atlanta United, en el marco de una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).
El capitán argentino deslumbró al público presente con dos golazos de antología que sellaron la victoria del conjunto de Florida.
El encuentro comenzó disputado en el Mercedes-Benz Stadium, con un equipo local intentando tapar las vías de juego de Las Garzas. Sin embargo, sobre el cierre de la primera parte, el conjunto dirigido por las garzas logró destrabar el trámite.
Tras una maniobra colectiva en la que intervino el propio Messi para acelerar la transición ofensiva, el atacante argentino Germán Berteramo definió con precisión para marcar el 1 a 0 e irse al descanso con la ventaja parcial.
Los golazos de Lionel Messi ante Atlanta United
En el complemento llegó el show exclusivo del astro rosarino. Con dos maniobras individuales que hicieron recordar sus mejores jornadas, Messi quebró la resistencia de la defensa de Atlanta.
Con este resultado y la nueva exhibición de su capitán, Inter Miami suma tres puntos clave para consolidarse en los puestos de vanguardia de la Conferencia Este de cara a la recta final del certamen estadounidense.
Las estadísticas de Lionel Messi en la nueva victoria de Inter Miami
El astro rosarino completó los 90 minutos en la visita a Atlanta United, con dos goles, cinco tiros al arco, seis de doce duelos ganados y 84% de pases precisos. El sitio Sofascore le otorgó un 10 de puntaje por su nueva exhibición en la MLS.
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