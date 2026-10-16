Habló el Kily González y confirmó que Lionel Messi viaja a España a recibir un importante premio
El DT confirmó que el capitán argentino viajará a España para ser condecorado y anticipó si podrá jugar el próximo partido de Inter Miami.
Lionel Messi prepara las valijas para cruzar el Atlántico y protagonizar una nueva cita fuera de las canchas. Así lo confirmó el Kily González: el capitán de la Selección argentina viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción que reconoce su extraordinaria trayectoria y su aporte al fútbol mundial.
La noticia despertó interrogantes sobre cómo se organizará la agenda del rosarino, teniendo en cuenta que Inter Miami continúa con sus compromisos en la MLS. Sin embargo, el entrenador se mostró conforme con la decisión y respaldó que el futbolista participe de la ceremonia en Oviedo.
“Tiene este compromiso y me encanta que lo asuma de esta manera. Todo el club está totalmente de acuerdo en que concurra ahí porque es un premio terriblemente importante, no solamente para él sino para su familia”, expresó el técnico.
Cuándo viajará Messi a España y qué dijo el Kily González
El viaje de Messi tendrá como destino Oviedo, en Asturias, donde participará de las actividades relacionadas con los Premios Princesa de Asturias. La ceremonia de entrega del galardón está prevista para el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor.
La agenda del campeón del mundo, sin embargo, no estará desligada de sus obligaciones deportivas. Inter Miami tiene programado un partido ante New York Red Bulls para el sábado 24 de octubre, apenas un día después de la entrega del reconocimiento.
Consultado sobre la posibilidad de contar con el argentino para ese compromiso, el Kily González fue categórico y despejó las dudas sobre su disponibilidad. “Yo quiero que esté bien. Él necesita esto, va a estar ahí y lo voy a tener para el partido también, así que no me preocupa en absoluto”, aseguró.
Antes de emprender el viaje, Messi deberá afrontar el compromiso de Inter Miami ante Atlanta United. De esta manera, el delantero combinará la actividad futbolística con una breve estadía en Europa, en una agenda que exigirá una ajustada coordinación de traslados.
El importante premio que recibirá Lionel Messi en España
El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue a Messi por una carrera que lo ubicó entre los futbolistas más destacados de la historia. Su palmarés incluye el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América, ocho Balones de Oro y numerosos títulos conquistados tanto con sus clubes como con la Selección argentina. La distinción también pone en valor su compromiso solidario, especialmente a través de iniciativas vinculadas con la salud y la educación de niños en situación de vulnerabilidad.
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