Habló el Kily González y confirmó que Lionel Messi viaja a España a recibir un importante premio

Consultado sobre la posibilidad de contar con el argentino para ese compromiso, el Kily González fue categórico y despejó las dudas sobre su disponibilidad. “Yo quiero que esté bien. Él necesita esto, va a estar ahí y lo voy a tener para el partido también, así que no me preocupa en absoluto”, aseguró.

Antes de emprender el viaje, Messi deberá afrontar el compromiso de Inter Miami ante Atlanta United. De esta manera, el delantero combinará la actividad futbolística con una breve estadía en Europa, en una agenda que exigirá una ajustada coordinación de traslados.

El importante premio que recibirá Lionel Messi en España

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue a Messi por una carrera que lo ubicó entre los futbolistas más destacados de la historia. Su palmarés incluye el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América, ocho Balones de Oro y numerosos títulos conquistados tanto con sus clubes como con la Selección argentina. La distinción también pone en valor su compromiso solidario, especialmente a través de iniciativas vinculadas con la salud y la educación de niños en situación de vulnerabilidad.