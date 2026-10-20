Un jugador del Betis denunció a un youtuber por insultos homófobos en una transmisión

Asimismo, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió actuaciones de oficio a raíz de las presentaciones realizadas por organismos de transparencia deportiva y cientos de firmas ciudadanas. Bellerín, reconocido internacionalmente por su abierto compromiso con causas sociales y ambientales, encabeza un caso que podría derivar en severas penalizaciones económicas para el agresor, con multas estipuladas entre 60.000 y 650.000 euros bajo el marco normativo español.

El proceso judicial iniciado por el futbolista representa un paso significativo para delimitar las responsabilidades legales sobre los discursos de odio difundidos en las plataformas digitales.