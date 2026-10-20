Un jugador del Betis denunció a un youtuber por insultos homófobos en una transmisión
El defensor llevó a la Justicia española al creador de contenido Iñaki Angulo por delitos de odio, tras recibir agresiones sobre su apariencia y vida personal.
El futbolista del Real Betis Héctor Bellerín decidió marcar un firme precedente en la lucha contra la discriminación en el deporte. El lateral derecho presentó una querella judicial ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla contra el streamer y creador de contenido Iñaki Angulo por los delitos de odio e injurias graves con publicidad, luego de haber sido víctima de una serie de descalificaciones de carácter homófobo durante un vivo en redes sociales.
Los agravios se produjeron en el marco del análisis posterior al triunfo por 1-0 del conjunto bético frente al Real Madrid disputado el pasado 4 de septiembre.
Durante la emisión, el comunicado arremetió contra la figura del exjugador del Arsenal y Barcelona criticando que se pinte las uñas y lea libros escritos por mujeres, empleando insultos despectivos hacia su persona. Ante la gravedad de las expresiones, el futbolista de 31 años accionó por la vía penal de manera particular.
Bellerín, jugador del Betis, denunció al youtuber Iñaki Angulo
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La iniciativa del defensor estuvo respaldada de forma inmediata por su institución. La dirigencia del Real Betis formalizó una denuncia paralela ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para solicitar sanciones ejemplares.
Asimismo, la Fiscalía Provincial de Madrid abrió actuaciones de oficio a raíz de las presentaciones realizadas por organismos de transparencia deportiva y cientos de firmas ciudadanas. Bellerín, reconocido internacionalmente por su abierto compromiso con causas sociales y ambientales, encabeza un caso que podría derivar en severas penalizaciones económicas para el agresor, con multas estipuladas entre 60.000 y 650.000 euros bajo el marco normativo español.
El proceso judicial iniciado por el futbolista representa un paso significativo para delimitar las responsabilidades legales sobre los discursos de odio difundidos en las plataformas digitales.
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