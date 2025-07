Un partido de los Juegos Evita terminó en una batalla campal: las imágenes

Durante el tiempo reglamentario todo sucedió con normalidad y terminó 1-1. Sin embargo, segundos después del gol que marcó Joaquín V. González para sentenciar el empate, desató una fuerte reacción de los locales.

Primero hubo una discusión entre adolescentes de 12 y 13 años, que rápidamente escaló de nivel y terminaron con empujones, golpes de puño y patadas en medio del campo de juego.

Cuando se esperaba que los mayores que se encontraban en el lugar intervengan y calmen las aguas, ocurrió lo llamativo: entrenadores, profesores y padres se sumaron al conflicto, agravando la situación.

El video del momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y se pueden ver a varios adultos participar activamente en la gresca, mientras que nadie parece intervenir para detener la violencia.

El grado de agresión fue tan alto que los organizadores decidieron expulsar a todos los espectadores del lugar para el encuentro que debía disputarse después, incluido el que debían jugar las chicas, que, finalmente, fue a puertas cerradas.

Después de este lamentable episodio, las autoridades no se expresaron al respecto y todavía no dieron a conocer las sanciones. Se espera que en las próximas horas, se emita algún tipo de comunicado haciendo referencia a lo ocurrido e informando las medidas que tomarán al respecto, ya que son cosas que no deben volver a ocurrir.