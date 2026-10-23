Uno por uno, la lista completa de los ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El mensaje de Lionel Messi tras conocer el reconocimiento

Aunque no pronunció un discurso durante la ceremonia de entrega, el futbolista había expresado su agradecimiento en junio, cuando se anunció que sería distinguido: “Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, había manifestado.