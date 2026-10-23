Uno por uno, la lista completa de los ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes
El capitán argentino entró en un selecto grupo de deportistas que sean sido distinguidos con este galardón. Repasalos.
Lionel Messi hizo historia este viernes al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino participó de la ceremonia en el teatro Campoamor, en la ciudad española de Oviedo, donde fue recibido con una ovación del público y estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo.
Los galardones se entregan en ocho categorías y reconocen trayectorias con impacto internacional. En Deportes, Messi se incorporó a una lista que incluye figuras como Rafael Nadal, Martina Navratilova, Fernando Alonso y Michael Schumacher, entre otros.
La distinción incluye una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.
El mensaje de Lionel Messi tras conocer el reconocimiento
Aunque no pronunció un discurso durante la ceremonia de entrega, el futbolista había expresado su agradecimiento en junio, cuando se anunció que sería distinguido: “Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, había manifestado.
La lista de ganadores del Premio Princesa de Asturias de los Deportes
- 1987 Sebastian Coe (Atletismo)
- 1988 Juan Antonio Samaranch (Olimpismo)
- 1989 Severiano Ballesteros (Golf)
- 1990 Sito Pons (Motociclismo)
- 1991 Serguéi Bubka (Atletismo)
- 1992 Miguel Induráin (Ciclismo)
- 1993 Javier Sotomayor (Atletismo)
- 1994 Martina Navratilova (Tenis)
- 1995 Hassiba Boulmerka (Atletismo)
- 1996 Carl Lewis (Atletismo)
- 1997 Equipo español de maratón (Atletismo)
- 1998 Arantxa Sánchez-Vicario (Tenis)
- 1999 Steffi Graf (Tenis)
- 2000 Lance Armstrong (Ciclismo)
- 2001 Manel Estiarte (Waterpolo)
- 2002 Selección de fútbol de Brasil (Fútbol)
- 2003 Tour de Francia (Ciclismo)
- 2004 Hicham El Guerrouj (Atletismo)
- 2005 Fernando Alonso (Automovilismo)
- 2006 Selección de baloncesto de España (Baloncesto)
- 2007 Michael Schumacher (Automovilismo)
- 2008 Rafael Nadal (Tenis)
- 2009 Yelena Isinbáyeva (Atletismo)
- 2010 Selección de fútbol de España (Fútbol)
- 2011 Haile Gebrselassie (Atletismo)
- 2012 Iker Casillas/Xavi Hernández (Fútbol)
- 2013 José María Olazábal (Golf)
- 2014 Maratón de Nueva York (Atletismo)
- 2015 Pau Gasol / Marc Gasol (Baloncesto)
- 2016 Javier Gómez Noya (Triatlón)
- 2017 Selección de rugby de Nueva Zelanda (Rugby)
- 2018 Reinhold Messner / Krzysztof Wielicki (Alpinismo)
- 2019 Lindsey Vonn (Esquí)
- 2020 Carlos Sainz (Rallies)
- 2021 Teresa Perales (Natación paralímpica)
- 2022 Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados (Olimpismo)
- 2023 Eliud Kipchoge (Atletismo)
- 2024 Carolina Marín (Bádminton)
- 2025 Serena Williams (Tenis)
- 2026 Lionel Messi (Fútbol)
El Premio Princesa de Asturias 2026
- Deportes: Lionel Messi.
- Artes: Patti Smith.
- Comunicación y Humanidades: Studio Ghibli.
- Investigación Científica y Técnica: David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer.
- Cooperación Internacional: Bóveda Global de Semillas de Svalbard.
- Ciencias Sociales: Timothy Garton Ash.
- Letras: Julian Barnes.
- Concordia: Christina Koch.
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