Asistencia económica de ANSES para madres: actualizan el monto y detallan quiénes cobran $59.000 extra
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobra la AUH en octubre
Con la actualización de 1,66%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor general de $156.588.
Como Anses mantiene una retención del 20% en los pagos regulares de AUH, el depósito mensual directo será de $125.270,40.
En tanto, para hijos con discapacidad, el importe mensual será de $509.863. En este caso, el 80% de la asignación corresponde a $407.890,40.
De cuánto será el monto del Complemento Leche en octubre
El Complemento Leche, incluido dentro del Plan de los Mil Días, también tendrá una actualización en octubre.
Desde octubre, el monto mensual será de $59.063 por cada hijo alcanzado.
El beneficio está destinado a:
- Niños de hasta 3 años que cobran la AUH
- Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Cuándo cobran las titulares de la AUH en octubre
- DNI con terminación en 0: 8 de octubre
- DNI con terminación en 1: 9 de octubre
- DNI con terminación en 2: 13 de octubre
- DNI con terminación en 3: 14 de octubre
- DNI con terminación en 4: 15 de octubre
- DNI con terminación en 5: 16 de octubre
- DNI con terminación en 6: 19 de octubre
- DNI con terminación en 7: 20 de octubre
- DNI con terminación en 8: 21 de octubre
- DNI con terminación en 9: 22 de octubre
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