AUH de ANSES: cuánto cobra en mano tras aplicar el descuento del 20%

Cuáles son los montos con el adicional por región

La Zona 1 contempla algunas provincias y localidades en las que la AUH tiene un valor superior al general. Para octubre, el importe total quedó en $203.565 por hijo. En este caso, el 80% que se paga mensualmente es de $162.852, mientras que el 20% retenido representa $40.713. ANSES incluye dentro de esta categoría a:

La Pampa

Chubut

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Patagones

Asignación por Hijo con Discapacidad: montos de octubre 2026

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tuvo actualización en octubre. En este caso, el valor general quedó establecido en $509.863 por hijo.

ANSES aplica el esquema del 80% mensual y 20% retenido. Por eso, el importe que se cobra directamente durante octubre es de $407.890,40, mientras que $101.972,60 quedan como complemento acumulado.

Para quienes se encuentran dentro de la Zona 1, el valor total de la asignación por hijo con discapacidad sube a $662.822. El 80% que se liquida mensualmente representa $530.257,60, mientras que el 20% restante equivale a $132.564,40.

La prestación tiene una diferencia respecto de la AUH general: no existe un límite de edad para el hijo con discapacidad. ANSES establece que la asignación puede corresponder mientras se cumplan las condiciones previstas y exista la autorización correspondiente para el cobro.

Para acceder a la asignación por hijo con discapacidad es necesario contar con la autorización de ANSES. Se exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el formulario de declaración jurada PS 2.71. El trámite puede realizarse mediante Atención Virtual o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.

En todos los casos, el monto que se deposita en la liquidación mensual puede complementarse con otras prestaciones si la familia cumple con los requisitos, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche. Esos conceptos se liquidan por separado y no modifican el valor base de la AUH establecido para octubre.