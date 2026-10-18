AUH de ANSES: cuánto cobra en mano tras aplicar el descuento del 20%
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto se cobra por hijo en octubre
La AUH general tiene un valor total de $156.588 por hijo. Pero ese importe no se deposita completo todos los meses, porque ANSES mantiene el esquema de retención del 20%. El pago mensual directo representa el 80% de la prestación. Entonces, quienes cobran la AUH reciben $125.270,40 por cada hijo durante octubre.
No se acceden a los $31.317,60 restantes. Ese dinero forma parte del complemento que se puede percibir posteriormente una vez que se presenta la Libreta de Asignación Universal y se acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder al pago acumulado.
El mecanismo busca que las familias acrediten los controles vinculados con salud, vacunación y escolaridad de los chicos. El 20% acumulado se paga una vez al año, después de la presentación de la Libreta.
Cuáles son los montos con el adicional por región
La Zona 1 contempla algunas provincias y localidades en las que la AUH tiene un valor superior al general. Para octubre, el importe total quedó en $203.565 por hijo. En este caso, el 80% que se paga mensualmente es de $162.852, mientras que el 20% retenido representa $40.713. ANSES incluye dentro de esta categoría a:
- La Pampa
- Chubut
- Neuquén
- Río Negro
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Patagones
Asignación por Hijo con Discapacidad: montos de octubre 2026
La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tuvo actualización en octubre. En este caso, el valor general quedó establecido en $509.863 por hijo.
ANSES aplica el esquema del 80% mensual y 20% retenido. Por eso, el importe que se cobra directamente durante octubre es de $407.890,40, mientras que $101.972,60 quedan como complemento acumulado.
Para quienes se encuentran dentro de la Zona 1, el valor total de la asignación por hijo con discapacidad sube a $662.822. El 80% que se liquida mensualmente representa $530.257,60, mientras que el 20% restante equivale a $132.564,40.
La prestación tiene una diferencia respecto de la AUH general: no existe un límite de edad para el hijo con discapacidad. ANSES establece que la asignación puede corresponder mientras se cumplan las condiciones previstas y exista la autorización correspondiente para el cobro.
Para acceder a la asignación por hijo con discapacidad es necesario contar con la autorización de ANSES. Se exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el formulario de declaración jurada PS 2.71. El trámite puede realizarse mediante Atención Virtual o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.
En todos los casos, el monto que se deposita en la liquidación mensual puede complementarse con otras prestaciones si la familia cumple con los requisitos, como la Prestación Alimentar o el Complemento Leche. Esos conceptos se liquidan por separado y no modifican el valor base de la AUH establecido para octubre.
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