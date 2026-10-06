Bono extraordinario de ANSES: fechas y cobro del refuerzo de $70.000 por DNI
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo se paga el bono ANSES en octubre 2026
La instrumentación operativa dispuesta por ANSES establece condiciones estrictas para el cobro del refuerzo estatal:
- Acreditación automática y unificada: el pago extraordinario se deposita de manera conjunta con el haber mensual en la caja de ahorro bancaria del beneficiario, sin necesidad de autorizaciones complementarias.
- Concepto no remunerativo: el Decreto 1108/2026 determina que la suma de hasta $70.000 está exenta de descuentos por obra social (PAMI), retenciones judiciales o comisiones de mantenimiento bancario.
- Criterio unificado por titular: la evaluación de ingresos se realiza sobre la persona y no sobre cada prestación aislada, impidiendo cobrar doble bono a quienes perciben simultáneamente jubilación y pensión contributiva.
- Escala proporcional: quienes cobren haberes superiores a $435.748,51 pero inferiores a $505.748,51 perciben la cifra exacta necesaria para emparejar ese límite máximo.
- Verificación digital: el desglose del beneficio figurará identificado bajo un ítem diferenciado en el comprobante de pago de Mi ANSES, habilitado para consulta desde el jueves 8 de octubre 2026.
Calendario de cobro del bono ANSES: qué días se deposita en octubre 2026 por DNI
- Pensiones No Contributivas (PNC por invalidez, vejez y madres de 7 hijos):
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre 2026, luego del fin de semana largo nacional.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre 2026.
- Jubilaciones mínimas y PUAM (hasta $505.748,51 brutos con bono):
- DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI terminados en 2: martes 13 de octubre 2026.
- DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre 2026.
- DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre 2026.
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre 2026.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre 2026.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre 2026.
- Jubilaciones intermedias con bono proporcional: quienes cobren entre $435.748,51 y $505.748,51 percibirán el saldo compensatorio en la semana de haberes superiores, entre el viernes 23 de octubre 2026 (DNI 0 y 1) y el jueves 29 de octubre 2026 (DNI 8 y 9).
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