Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre 2026 y de cuánto sería el aumento

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados

Otro de los puntos que genera expectativa es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran las prestaciones más bajas.

Si el Gobierno mantiene ese adicional en noviembre y se confirma una jubilación mínima cercana a los $444.600, los titulares que reciban el bono completo podrían alcanzar un ingreso mensual aproximado de $514.600.

En caso de continuar el esquema de pagos proporcionales, los jubilados y pensionados que perciban un haber superior al mínimo podrían recibir un adicional menor, de acuerdo con las condiciones que establezca el Gobierno.

Por el momento, la continuidad del bono y sus condiciones de liquidación para noviembre deben considerarse pendientes de confirmación oficial.

Cómo sería el calendario de pagos de ANSES en noviembre

La organización de los cobros de noviembre también genera interrogantes por los feriados establecidos con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

Mediante el Decreto 1103/2026, el Gobierno dispuso tres jornadas no laborables con alcance territorial diferenciado: el lunes 9 de noviembre será feriado nacional; el martes 10 alcanzará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba; y el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires.

La coincidencia de esas fechas con el período habitual de liquidación de prestaciones plantea dudas sobre la distribución de los pagos, especialmente en los distritos alcanzados por los feriados.

Sin embargo, ANSES todavía debe publicar el calendario oficial de pagos de noviembre de 2026. Por lo tanto, aún no está confirmado si habrá modificaciones en las fechas previstas para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones.

Hasta que se conozca el cronograma definitivo, los beneficiarios deberán consultar los canales oficiales del organismo para verificar cuándo les corresponde cobrar según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).