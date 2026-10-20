El mercado no les cree a Javier Milei y a Luis Caputo, el riesgo país sigue en alza y ya roza los 700 puntos
El relato de Javier Milei se cae a pedazos ante la contundencia de las estadísticas oficiales y sus artificios argumentativos ya no convencen a los mercados.
Muy lejos del relato libertario, el mercado ya dio su veredicto y dejó en evidencia que desconfía de la marcha de la economía y del modelo de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. La desconfianza tiene un claro incidio: la persistente suba del denominado riesgo país.
La incertidumbre sobre la economía local y las tensiones en los mercados internacionales mantienen la presión sobre la deuda argentina juegan en contra al plan libertario.
Los bonos soberanos en dólares profundizan este martes su racha negativa con caídas de hasta 1,8% en los títulos del tramo largo de la curva. En otra jornada adversa para la deuda argentina, los inversores no encuentran catalizadores que permitan revertir la tendencia bajista, en medio de las expectativas por la publicación de un nuevo dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), para el que se anticipa un desempeño débil a pesar del relato libertario que intenta esconder el sol con la mano.
A nivel internacional, persisten las tensiones en los mercados de Estados Unidos y Europa, que también presionan sobre los activos emergentes.
En ese contexto, el Global 2046 (GD46) lidera las pérdidas con una caída del 1,8%, seguido por el GD41, que también retrocede 1,8%, el GD38 (-1,7%) y el GD35 (-1,5%). Los Bonares acompañan la tendencia negativa, con bajas de hasta 1,7%, en una rueda marcada por la presión vendedora sobre los títulos soberanos.
Como consecuencia del deterioro de las cotizaciones, el riesgo país vuelve a quedar bajo presión, después de haber alcanzado los 675 puntos básicos en la jornada anterior, y se aproxima al umbral de los 700 puntos. De superar ese nivel, el indicador profundizaría las señales de desconfianza del mercado respecto de la deuda argentina, en un escenario de incertidumbre económica local y mayor volatilidad financiera internacional.
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