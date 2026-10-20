El mercado no les cree a Javier Milei y a Luis Caputo, el riesgo país sigue en alza y ya roza los 700 puntos

Los bonos soberanos en dólares profundizan este martes su racha negativa con caídas de hasta 1,8% en los títulos del tramo largo de la curva. En otra jornada adversa para la deuda argentina, los inversores no encuentran catalizadores que permitan revertir la tendencia bajista, en medio de las expectativas por la publicación de un nuevo dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), para el que se anticipa un desempeño débil a pesar del relato libertario que intenta esconder el sol con la mano.