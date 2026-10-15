Los bonos argentinos profundizan las pérdidas: el riesgo país trepa a 640 puntos
El Merval retrocede un 1% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayoría de números negativos. La incertidumbre financiera internacional golpea a los activos locales.
Los mercados financieros atraviesan otra jornada complicada para la Argentina. Los bonos soberanos continúan sin encontrar un piso y registran su quinta caída consecutiva, mientras que el riesgo país se ubica en 640 puntos básicos.
El escenario externo, marcado por las ventas de acciones tecnológicas y las dudas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, suma presión sobre los activos nacionales.
Los bonos argentinos siguen en baja y sube la incertidumbre
Los títulos públicos en dólares operan con pérdidas de hasta el 0,79%. Entre los papeles más afectados se encuentran el Global 2041, el GD46, con una caída del 0,71%; el Global 2035, que retrocede un 0,62%; y el GD38, con una baja del 0,6%.
La tendencia negativa responde, en parte, al deterioro del clima financiero internacional. La venta masiva de acciones tecnológicas, especialmente de compañías vinculadas con la inteligencia artificial (IA), incrementó la cautela entre los inversores y generó un movimiento hacia instrumentos considerados más seguros.
En ese contexto, los bonos del Tesoro estadounidense aparecen como una alternativa para quienes buscan reducir su exposición al riesgo durante períodos de volatilidad.
La situación también representa un desafío para los mercados emergentes, entre ellos la Argentina. Cuando los rendimientos de los activos estadounidenses se mantienen elevados, los instrumentos de países con mayor riesgo suelen perder atractivo frente a las opciones de inversión consideradas más seguras.
La Reserva Federal, en el centro de la escena
Otro factor que condiciona las operaciones es la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos. Los últimos datos de inflación volvieron a generar preocupación entre los operadores y reforzaron las expectativas de que las tasas de interés podrían permanecer altas durante más tiempo del previsto.
La atención está puesta en las próximas señales de la Reserva Federal (Fed), ya que sus decisiones pueden modificar los flujos internacionales de capital y las condiciones de financiamiento para las economías emergentes.
Para la Argentina, una menor disposición global a asumir riesgos puede traducirse en una demanda más débil de bonos soberanos y en nuevas dificultades para recuperar la confianza de los inversores.
El Merval cae y los ADRs operan con mayoría de bajas
En el mercado local, el índice S&P Merval retrocede un 1% y se ubica en 2.807.066 puntos. Si se mide en dólares, la caída alcanza el 1,4%, hasta los 1.733 puntos.
Entre las acciones que registran los mayores descensos se destacan YPF, con una baja del 2,1%; Banco Macro, que pierde un 1%; Transportadora de Gas del Sur, con un retroceso del 0,9%; y Transener, que cae un 0,8%.
Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street también muestran una tendencia predominantemente negativa. YPF retrocede un 2,1%, Banco Macro cae un 1,61%, Transportadora de Gas del Sur pierde un 1,19% y Pampa Energía baja un 0,51%.
Sin embargo, algunas compañías logran moverse en sentido contrario. Bioceres avanza un 4%, IRSA sube un 1,15%, Mercado Libre registra una mejora del 0,27% y Loma Negra gana un 0,28%.
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