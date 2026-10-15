Los bonos argentinos profundizan las pérdidas: el riesgo país trepa a 640 puntos

La situación también representa un desafío para los mercados emergentes, entre ellos la Argentina. Cuando los rendimientos de los activos estadounidenses se mantienen elevados, los instrumentos de países con mayor riesgo suelen perder atractivo frente a las opciones de inversión consideradas más seguras.

La Reserva Federal, en el centro de la escena

Otro factor que condiciona las operaciones es la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos. Los últimos datos de inflación volvieron a generar preocupación entre los operadores y reforzaron las expectativas de que las tasas de interés podrían permanecer altas durante más tiempo del previsto.

La atención está puesta en las próximas señales de la Reserva Federal (Fed), ya que sus decisiones pueden modificar los flujos internacionales de capital y las condiciones de financiamiento para las economías emergentes.

Para la Argentina, una menor disposición global a asumir riesgos puede traducirse en una demanda más débil de bonos soberanos y en nuevas dificultades para recuperar la confianza de los inversores.

El Merval cae y los ADRs operan con mayoría de bajas

En el mercado local, el índice S&P Merval retrocede un 1% y se ubica en 2.807.066 puntos. Si se mide en dólares, la caída alcanza el 1,4%, hasta los 1.733 puntos.

Entre las acciones que registran los mayores descensos se destacan YPF, con una baja del 2,1%; Banco Macro, que pierde un 1%; Transportadora de Gas del Sur, con un retroceso del 0,9%; y Transener, que cae un 0,8%.

Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street también muestran una tendencia predominantemente negativa. YPF retrocede un 2,1%, Banco Macro cae un 1,61%, Transportadora de Gas del Sur pierde un 1,19% y Pampa Energía baja un 0,51%.

Sin embargo, algunas compañías logran moverse en sentido contrario. Bioceres avanza un 4%, IRSA sube un 1,15%, Mercado Libre registra una mejora del 0,27% y Loma Negra gana un 0,28%.