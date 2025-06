Excluidos ANSES: las personas que no podrán acceder al aguinaldo en junio 2025

Los beneficiarios del Sueldo Anual Complementario

Trabajadores en relación de dependencia

Jubilados y pensionados

El organismo previsional aclaró que el aguinaldo está destinado únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Todos los beneficiarios de prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras del Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) no percibirán este beneficio.

Las personas excluidas del SAC

Monotributistas

Trabajadores autónomos e informales

Titulares de asignaciones de Anses

La lista del resto de personas que no podrán acceder

Se confirmó que algunos beneficiarios no recibirán el medio aguinaldo en junio 2025, ya que sus prestaciones no son consideradas remuneraciones permanentes. Se trata de asistencias sociales no contributivas, por lo tanto, no incluyen el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Beneficiarios que no cobran aguinaldo en junio:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Becas Progresar

Prestación por Desempleo

Planes sociales o programas asistenciales no contributivos

Estos programas se clasifican como transferencias asistenciales y no como haberes mensuales, por eso no contemplan el pago de aguinaldo.