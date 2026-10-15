Kristalina Georgieva aseguró que Argentina podría pagar su deuda con el FMI antes de 2034
La directora gerente del organismo internacional sostuvo que el país podría adelantar la devolución de los fondos recibidos.
Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que la Argentina podría cancelar su deuda con el organismo antes del vencimiento previsto para 2034. La funcionaria comparó la situación del país con la de Grecia y sostuvo que ambas naciones aprendieron de sus crisis económicas.
“Ellos van a ser como Grecia, van a repagar”, expresó Georgieva durante un encuentro sobre la economía mundial realizado en Bangkok, Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.
La charla contó con la participación del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el jefe de Finanzas tailandés y el presidente del Banco Central de Nigeria, Olayemi Cardoso.
¿Qué dijo Georgieva sobre la deuda argentina?
Durante su intervención, la directora gerente del FMI destacó la posibilidad de que la Argentina avance hacia la devolución anticipada de los fondos adeudados. Para fundamentar su mirada, utilizó el ejemplo de Grecia, un país que atravesó una profunda crisis de deuda soberana y debió implementar un extenso programa de ajuste económico.
Según Georgieva, ambas naciones comprendieron la importancia de mantener sus cuentas públicas bajo control. En ese sentido, remarcó que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene”.
Sus declaraciones representan una señal de confianza en la posibilidad de que la Argentina mejore su situación financiera y logre reducir sus compromisos con el organismo internacional antes de la fecha originalmente prevista. De todos modos, la afirmación constituye una expectativa expresada por la titular del FMI y no implica que exista un cronograma confirmado para cancelar anticipadamente toda la deuda.
La respuesta de Luis Caputo y la apuesta del Gobierno
Caputo aprovechó el encuentro para defender el programa económico de la administración nacional y destacar las medidas destinadas a atraer inversiones. El ministro hizo hincapié en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas del Gobierno para promover proyectos de gran escala en sectores estratégicos.
Además, anticipó que la economía argentina podría mostrar mejores resultados durante los próximos años y respondió con optimismo a las palabras de Georgieva. “Te sorprenderás”, afirmó ante la prensa presente. Luego agregó: “Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”.
El funcionario sostuvo así la expectativa oficial de que la estabilización económica y el ingreso de nuevas inversiones contribuyan a mejorar el desempeño del país y su capacidad para afrontar las obligaciones financieras.
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