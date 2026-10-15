Kristalina Georgieva aseguró que Argentina podría pagar su deuda con el FMI antes de 2034

Sus declaraciones representan una señal de confianza en la posibilidad de que la Argentina mejore su situación financiera y logre reducir sus compromisos con el organismo internacional antes de la fecha originalmente prevista. De todos modos, la afirmación constituye una expectativa expresada por la titular del FMI y no implica que exista un cronograma confirmado para cancelar anticipadamente toda la deuda.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAr, en el evento organizado por el FMI “Debate sobre la economía mundial: Forjar economías resilientes y dinámicas para el futuro”: “Desde que el presidente @jmilei llegó al gobierno eliminamos 5 puntos de déficit fiscal en el primer mes de… pic.twitter.com/ii0xrmt6t7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 15, 2026

La respuesta de Luis Caputo y la apuesta del Gobierno

Caputo aprovechó el encuentro para defender el programa económico de la administración nacional y destacar las medidas destinadas a atraer inversiones. El ministro hizo hincapié en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas del Gobierno para promover proyectos de gran escala en sectores estratégicos.

Además, anticipó que la economía argentina podría mostrar mejores resultados durante los próximos años y respondió con optimismo a las palabras de Georgieva. “Te sorprenderás”, afirmó ante la prensa presente. Luego agregó: “Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”.

El funcionario sostuvo así la expectativa oficial de que la estabilización económica y el ingreso de nuevas inversiones contribuyan a mejorar el desempeño del país y su capacidad para afrontar las obligaciones financieras.