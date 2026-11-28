El FMI fue impiadoso con el ajuste de Javier Milei y Luis Caputo.

Sin embargo, varias consultoras privadas presentan pronósticos todavía más cautelosos, ya que los analistas relevados por el Banco Central (BCRA) estiman un crecimiento promedio de apenas 0,7% para 2026, lo que ubicaría al país en el fondo del rankingo de FMI.

Según explicó la subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo, Petya Koeva Brooks, la decisión respondió a una actividad económica más débil de la esperada durante los primeros tres trimestres del año, una demanda interna moderada y condiciones financieras que continúan siendo restrictivas.

El ajuste se produjo en un contexto en el que el FMI mantuvo sin cambios sus previsiones para la economía mundial y para América Latina, lo que amplificó el impacto relativo del recorte aplicado a la Argentina.

Como se sabe, los datos oficiales también reflejan las dificultades que atraviesa la actividad: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró que la economía registró dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados, una situación que técnicamente configura una recesión.