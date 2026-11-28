El FMI sacó a la Argentina del ranking de 100 países con mejor desempeño
Nuestro país fue relegado por el organismo que conduce Kristalina Georgieva al puesto 127 entre 191 economías en términos de crecimiento esperado para 2026, lo que contrasta con el resto de las economías latinoamericanas.
Las perspectivas económicas para la Argentina volvieron a deteriorarse en el escenario internacional, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su ranking global de países con mejor desempeño previsto.
Nuestro país quedó relegado al puesto 127 entre 191 economías en términos de crecimiento esperado para 2026, reflejando una marcada desaceleración respecto de las expectativas que existían a comienzos de año.
El organismo prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino avance un 2,1% durante 2026, una cifra inferior al crecimiento promedio mundial estimado en 3,1% y muy por debajo de otros países de la región.
En efecto, la posición contrasta con la de otras economías latinoamericanas como Paraguay, que proyecta una expansión del 4,5%, o Perú, con un 3%. Incluso Brasil y Colombia aparecen por encima de la Argentina.
La pérdida de posiciones está vinculada a la revisión a la baja que realizó el FMI en octubre, cuando redujo su estimación para el país desde el 3,5% previsto inicialmente al actual 2,1%, una corrección de 1,4 puntos porcentuales.
Sin embargo, varias consultoras privadas presentan pronósticos todavía más cautelosos, ya que los analistas relevados por el Banco Central (BCRA) estiman un crecimiento promedio de apenas 0,7% para 2026, lo que ubicaría al país en el fondo del rankingo de FMI.
Según explicó la subdirectora del Departamento de Investigación del Fondo, Petya Koeva Brooks, la decisión respondió a una actividad económica más débil de la esperada durante los primeros tres trimestres del año, una demanda interna moderada y condiciones financieras que continúan siendo restrictivas.
El ajuste se produjo en un contexto en el que el FMI mantuvo sin cambios sus previsiones para la economía mundial y para América Latina, lo que amplificó el impacto relativo del recorte aplicado a la Argentina.
Como se sabe, los datos oficiales también reflejan las dificultades que atraviesa la actividad: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró que la economía registró dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados, una situación que técnicamente configura una recesión.
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