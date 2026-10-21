MinutoUno

La actividad económica cayó 1,7% interanual con industria y comercio desplomándose

Economía

El EMAE publicado por el Indec muestra una baja interanual y un leve repunte mensual. Como en informes anteriores, minas y canteras lideró las subas de la actividad.

La industria manufacturera es el sector más golpeado por las políticas de ajuste.

La industria manufacturera es el sector más golpeado por las políticas de ajuste.

La actividad económica volvió a retroceder en agosto en términos interanuales, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo a ese informe oficial, el nivel general registró una caída interanual de 1,7% (agosto 2026 frente a agosto 2025), mientras que en la medición desestacionalizada mostró un leve avance de 0,1% respecto de julio. En tanto, el componente tendencia-ciclo no presentó variaciones.

El Indec ratifica que “en agosto de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,7% en la comparación interanual y un incremento de 0,1% respecto a julio en la medición desestacionalizada”.

Sectores que impulsaron y sectores que frenaron la actividad

Solo cinco sectores mostraron mejoras interanuales, con un desempeño destacado de “Explotación de minas y canteras”, que creció 11,1%, y “Electricidad, gas y agua”, con un avance de 4,3%. Son los rubros que tuvieron mayor incidencia positiva, aportando junto con “Hoteles y restaurantes” 0,6 puntos porcentuales positivos al EMAE.

En contraste, diez sectores mostraron caídas, la más profunda para “Pesca”, con un derrumbe de 15,7% interanual, a raíz de que se terminó el llamado “rebote estadístico” que había inflado las subas en junio y julio, cuando se habían registrado subas interanuales de 232% y 300%, respectivamente, sobre una base de comparación extremadamente baja por diferentes motivos.

Pero las mayores incidencias negativas provinieron de dos actividades clave para la economía: “Industria manufacturera”, que retrocedió 3,2%, y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”, con una baja de 3,5%. Entre ambas restaron 0,9 puntos porcentuales al nivel general, reflejando la crisis que atraviesa la industria, por un lado, y la caída del consumo popular, por el otro.

Pese al retroceso interanual, el acumulado de 2026 todavía muestra un avance de 1,2% frente al mismo período del año pasado, aunque desacelerando respecto de los meses previos, señala el Indec en su informe.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas