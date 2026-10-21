La actividad económica cayó 1,7% interanual con industria y comercio desplomándose

Pero las mayores incidencias negativas provinieron de dos actividades clave para la economía: “Industria manufacturera”, que retrocedió 3,2%, y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”, con una baja de 3,5%. Entre ambas restaron 0,9 puntos porcentuales al nivel general, reflejando la crisis que atraviesa la industria, por un lado, y la caída del consumo popular, por el otro.

Pese al retroceso interanual, el acumulado de 2026 todavía muestra un avance de 1,2% frente al mismo período del año pasado, aunque desacelerando respecto de los meses previos, señala el Indec en su informe.