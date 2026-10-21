La actividad económica cayó 1,7% interanual con industria y comercio desplomándose
El EMAE publicado por el Indec muestra una baja interanual y un leve repunte mensual. Como en informes anteriores, minas y canteras lideró las subas de la actividad.
La actividad económica volvió a retroceder en agosto en términos interanuales, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De acuerdo a ese informe oficial, el nivel general registró una caída interanual de 1,7% (agosto 2026 frente a agosto 2025), mientras que en la medición desestacionalizada mostró un leve avance de 0,1% respecto de julio. En tanto, el componente tendencia-ciclo no presentó variaciones.
El Indec ratifica que “en agosto de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,7% en la comparación interanual y un incremento de 0,1% respecto a julio en la medición desestacionalizada”.
Sectores que impulsaron y sectores que frenaron la actividad
Solo cinco sectores mostraron mejoras interanuales, con un desempeño destacado de “Explotación de minas y canteras”, que creció 11,1%, y “Electricidad, gas y agua”, con un avance de 4,3%. Son los rubros que tuvieron mayor incidencia positiva, aportando junto con “Hoteles y restaurantes” 0,6 puntos porcentuales positivos al EMAE.
En contraste, diez sectores mostraron caídas, la más profunda para “Pesca”, con un derrumbe de 15,7% interanual, a raíz de que se terminó el llamado “rebote estadístico” que había inflado las subas en junio y julio, cuando se habían registrado subas interanuales de 232% y 300%, respectivamente, sobre una base de comparación extremadamente baja por diferentes motivos.
Pero las mayores incidencias negativas provinieron de dos actividades clave para la economía: “Industria manufacturera”, que retrocedió 3,2%, y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones”, con una baja de 3,5%. Entre ambas restaron 0,9 puntos porcentuales al nivel general, reflejando la crisis que atraviesa la industria, por un lado, y la caída del consumo popular, por el otro.
Pese al retroceso interanual, el acumulado de 2026 todavía muestra un avance de 1,2% frente al mismo período del año pasado, aunque desacelerando respecto de los meses previos, señala el Indec en su informe.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario