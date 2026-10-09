La economía bonaerense entró en recesión técnica y anticipa la situación nacional
La actividad económica en la provincia volvió a caer en septiembre para acumular dos trimestres sucesivos de retroceso, lo que implica recesión técnica que anticiparía la misma situación a nivel nacional.
La actividad económica de la provincia de Buenos Aires registró en septiembre una caída de 1,2% respecto del mes anterior y de 0,9% en la comparación interanual, según el indicador PulsoPBA, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia.
Con este resultado, la actividad acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio de 0,3% frente al mismo período de 2025 y se ubicó 2,1% por debajo del nivel de diciembre del año pasado.
El relevamiento también permitió completar la estimación del tercer trimestre de 2026, que cerró con una baja de 1,6% respecto del trimestre previo. Esa variación se suma al retroceso de 0,4% registrado en el segundo trimestre, por lo que la economía bonaerense encadenó dos trimestres consecutivos de caída, una situación que se define como recesión técnica.
Sectores en retroceso y en crecimiento
La industria manufacturera fue el principal factor detrás de la baja interanual de septiembre, con una contracción de 2,1%. También mostraron resultados negativos el comercio (-3,5%) y el sector de transporte y comunicaciones (-2,3%). La intermediación financiera tuvo la mayor caída relativa, con -8,3% interanual y tres meses consecutivos de resultados desfavorables.
En contraste, el agro volvió a funcionar como sostén de la actividad provincial, con un crecimiento de 3,5% interanual. También se destacaron la pesca, que avanzó 19,7%, y la explotación de minas y canteras, con un incremento de 12,4% respecto de septiembre del año pasado.
Aunque PulsoPBA está diseñado para medir la actividad económica bonaerense, la magnitud y diversidad de la matriz productiva provincial permiten identificar tendencias que se relacionan con la evolución de la economía nacional.
En ese sentido, el indicador funciona como complemento del EMAE del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aportando una lectura de alta frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país.
Cómo se elabora PulsoPBA
PulsoPBA es una herramienta desarrollada por Banco Provincia junto con el Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, con apoyo del Ministerio de Economía bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones.
El índice se construye mediante modelos de inteligencia artificial entrenados para replicar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMAPBA), a partir de unas 1.200 variables de frecuencia diaria generadas por la entidad.
Gracias a esta metodología, el indicador permite anticipar la dinámica de la economía provincial y estimar meses para los cuales aún no existe información oficial. En esta edición, PulsoPBA proyecta la evolución de la actividad para agosto y septiembre de 2026, complementando los datos publicados por los organismos estadísticos.
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