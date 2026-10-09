La economía bonaerense entró en recesión técnica y anticipa la situación nacional

La economía bonaerense entró en recesión técnica. Imagen IA

Aunque PulsoPBA está diseñado para medir la actividad económica bonaerense, la magnitud y diversidad de la matriz productiva provincial permiten identificar tendencias que se relacionan con la evolución de la economía nacional.

En ese sentido, el indicador funciona como complemento del EMAE del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aportando una lectura de alta frecuencia sobre el desempeño de la principal economía provincial del país.

Cómo se elabora PulsoPBA

PulsoPBA es una herramienta desarrollada por Banco Provincia junto con el Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, con apoyo del Ministerio de Economía bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones.

El índice se construye mediante modelos de inteligencia artificial entrenados para replicar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMAPBA), a partir de unas 1.200 variables de frecuencia diaria generadas por la entidad.

Gracias a esta metodología, el indicador permite anticipar la dinámica de la economía provincial y estimar meses para los cuales aún no existe información oficial. En esta edición, PulsoPBA proyecta la evolución de la actividad para agosto y septiembre de 2026, complementando los datos publicados por los organismos estadísticos.