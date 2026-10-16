La canasta de crianza volvió a subir: mantener a un niño de hasta 12 años ya supera los $728.000 mensuales

Así, la canasta de crianza vuelve a mostrar que el costo de sostener la vida cotidiana de niñas y niños crece de manera persistente y con fuerte incidencia del tiempo de cuidado, en un contexto de ingresos familiares en brusca caída en cuanto a su poder adquisitivo.

Divididos por segmento etario, los siguientes son los valores de la canasta de crianza elaborados por el Indec:

Menor de 1 año: $570.832 (Bienes y servicios: $184.912 + Cuidado: $385.920)

(Bienes y servicios: $184.912 + Cuidado: $385.920) 1 a 3 años: $679.816 (Bienes y servicios: $238.764 + Cuidado: $441.051)

(Bienes y servicios: $238.764 + Cuidado: $441.051) 4 a 5 años: $579.752 (Bienes y servicios: $304.095 + Cuidado: $275.657)

(Bienes y servicios: $304.095 + Cuidado: $275.657) 6 a 12 años: $728.850 (Bienes y servicios: $377.231 + Cuidado: $351.619)

Como se ve, el tramo de 1 a 3 años presenta el costo de cuidado más alto del conjunto ($441.051), debido a la mayor cantidad de horas requeridas: 168 mensuales. En cambio, el segmento de 6 a 12 años, aunque demanda menos horas (84 mensuales), tiene un valor por hora más elevado ($4.186), lo que empuja el total.

El costo del cuidado se calcula según la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de casas particulares. Y el informe detalla que los menores de 1 año requieren 147 horas mensuales; los niños de 1 a 3 años 168 horas; los de 4 a 5 años 105 horas y los de 6 a 12 años, 84 horas.

En tanto, para estimar el costo de bienes y servicios el Indec utiliza la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, ajustada por el coeficiente de adulto equivalente según la edad. Esto explica por qué los tramos mayores —especialmente el de 6 a 12 años— muestran valores más altos poque sus requerimientos energéticos y de consumo son mayores.

Evolución interanual de la canasta de crianza

En cuanto al cuadro histórico incluido en el informe muestra incrementos sostenidos desde septiembre de 2025. Por ejemplo, en el tramo de 6 a 12 años, la canasta pasó de $548.636 en septiembre de 2025 a $728.850 en septiembre de 2026, lo que implica un aumento de 32,8% interanual. En el caso de los menores de 1 año, el incremento fue de 30,5%, al pasar de $436.988 a $570.832.