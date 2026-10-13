Servicios públicos y alimentos: las subas que golpean a las familias de ingresos bajos y medios

También los alimentos subieron por encima del promedio

Otro rubro muy por encima del nivel general fue “Educación”, que anotó una suba del 3% por la actualización de las cuotas en los establecimientos educativos privados. “Comunicación” (telefonía celular, etc.) completó el podio con 2,5% de aumento y apenas por detrás quedó “Salud” (+2,4%) por las subas en los planes de medicina prepaga y hasta por los copagos en obras sociales.

Finalmente, el rubro de mayor peso en los hogares y, por ende, el que más mueve la sensibilidad y el humor social, “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, también se ubicó por encima del nivel general.

Si bien estuvo solo una décima por encima del nivel general, al ubicarse en un 2,0%, muestra que los precios en góndolas y despachos barriales continúa en movimiento ascendente (había sido de 1,7% en agosto anterior), impactando directamente en la canasta básica; sobre todo en el Gran Buenos Aires (GBA), donde ese registro llegó a 2,2%, el más alto de todo el país.