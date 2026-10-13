Servicios públicos y alimentos: las subas que golpean a las familias de ingresos bajos y medios
Alquileres, servicios públicos, educación, salud y alimentos aparecen entre los rubros que subieron por encima del promedio informado por el Indec.
Como ya se informó, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre último, que en su nivel general registró una variación de 1,9%.
Sin embargo, algunos rubros que concernientes a los sectores más populares estuvieron por encima de ese guarismo, mostrando que la aceleración de la inflación registrada el mes pasado afecta mayormente a las familias de ingresos bajos y medios.
Los rubros que más aumentaron en septiembre
En efecto, la división con mayor variación mensual en todo el país fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, vinculada directamente a los servicios públicos esenciales para todas las familias, que trepó al 3,1%.
Se trata de un alza impulsada por los incrementos en los alquileres, de un lado, y por los interminables ajustes promovidos por el Gobierno Nacional en las tarifas de los servicios esenciales como gas, luz y agua potable.
Servicios regulados que se volverán a incrementar notablemente para millones de vecinos de buena parte del país a partir de la puesta en vigencia de las modificaciones realizadas al régimen de Zonas Frías, a quienes se les quitarán los subsidios y, al menos en cuanto al gas natural, pasarán a abonar facturas con hasta el 100% de incrementos.
También los alimentos subieron por encima del promedio
Otro rubro muy por encima del nivel general fue “Educación”, que anotó una suba del 3% por la actualización de las cuotas en los establecimientos educativos privados. “Comunicación” (telefonía celular, etc.) completó el podio con 2,5% de aumento y apenas por detrás quedó “Salud” (+2,4%) por las subas en los planes de medicina prepaga y hasta por los copagos en obras sociales.
Finalmente, el rubro de mayor peso en los hogares y, por ende, el que más mueve la sensibilidad y el humor social, “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, también se ubicó por encima del nivel general.
Si bien estuvo solo una décima por encima del nivel general, al ubicarse en un 2,0%, muestra que los precios en góndolas y despachos barriales continúa en movimiento ascendente (había sido de 1,7% en agosto anterior), impactando directamente en la canasta básica; sobre todo en el Gran Buenos Aires (GBA), donde ese registro llegó a 2,2%, el más alto de todo el país.
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