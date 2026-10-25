Obligaciones fiscales con ARCA: cuál es la fecha límite de vencimiento para la recategorización del Monotributo y cómo se realiza

Para saber si corresponde hacer el trámite, es necesario revisar los siguientes puntos:

Ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses.

acumulados durante los últimos 12 meses. Alquileres devengados en ese mismo período.

en ese mismo período. Superficie destinada al desarrollo de la actividad.

destinada al desarrollo de la actividad. Consumo anual de energía eléctrica.

Si alguno de estos valores supera o queda por debajo de los topes previstos para la categoría actual, el contribuyente deberá evaluar si corresponde cambiar de escala. Para realizar esta comparación, ARCA publica los parámetros y las categorías vigentes en cada período.

Desde agosto de 2026, se actualizaron los límites de facturación y otros parámetros del Monotributo. Por eso, de cara a la revisión de febrero de 2027, no alcanza con controlar lo facturado en los últimos meses.

La evaluación debe contemplar los últimos 12 meses de actividad y comparar los resultados con los límites correspondientes a cada categoría. De esta manera, los monotributistas podrán determinar si necesitan modificar su encuadre fiscal.

Cuándo vence la recategorización y qué período se analiza

Los monotributistas tienen tiempo hasta el 5 de febrero de 2027 para completar la recategorización del Monotributo. Cumplir con el trámite dentro del plazo establecido permite evitar posibles multas por incumplimiento.

Para determinar si corresponde cambiar de categoría, ARCA considera la actividad registrada durante los 12 meses anteriores al vencimiento. Este criterio se aplica en cada una de las revisiones semestrales del régimen simplificado.

Las escalas y los límites también se modifican de manera periódica. En agosto de 2026, por ejemplo, ARCA actualizó los topes de ingresos brutos y otros parámetros que determinan la categoría de cada contribuyente.

El cambio de escala puede repercutir directamente en el valor de la cuota mensual. Una vez completada la recategorización, el contribuyente deberá pagar el importe correspondiente a su nueva categoría y cumplir con las obligaciones previstas para ese nivel del Monotributo.

Cómo hacer la recategorización paso a paso desde el portal de ARCA

La recategorización del Monotributo se realiza de manera online, por lo que no es necesario acercarse a una oficina de ARCA ni solicitar un turno presencial. El organismo dispone de una opción simplificada que muestra automáticamente datos sobre la facturación anual para facilitar la gestión.

Para completar el trámite, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Monotributo con CUIT y Clave Fiscal .

con CUIT y . Consultar los datos correspondientes a los últimos 12 meses de actividad.

Comparar los ingresos brutos , los alquileres, la superficie utilizada y el consumo de energía eléctrica con los límites de la categoría actual.

, los alquileres, la superficie utilizada y el consumo de energía eléctrica con los límites de la categoría actual. Confirmar la categoría vigente si los parámetros no registraron cambios.

Elegir una nueva categoría si corresponde realizar una modificación.

Finalizar el procedimiento y descargar la documentación emitida por el sistema.

Durante la gestión, el portal de ARCA orienta al contribuyente en cada etapa. Al terminar, se genera un comprobante de la operación que es recomendable descargar y conservar como respaldo del trámite realizado.

Pareja endeudada por el monotributo de ARCA

Qué pasa si no hacés la recategorización a tiempo

La normativa del Monotributo establece una multa equivalente al 50% del impuesto integrado y del aporte previsional que el contribuyente debería haber pagado. Esta sanción puede aplicarse cuando la falta de recategorización provoca que se omita el pago correspondiente.

La misma penalidad también alcanza a quienes presentan información incorrecta al declarar su categoría o realizar una recategorización. Por eso, es importante verificar que los datos informados reflejen la actividad real.

Para controlar posibles irregularidades, ARCA puede cruzar información sobre compras, gastos y movimientos bancarios con los ingresos declarados. Si detecta diferencias relevantes, el organismo está habilitado para realizar una recategorización de oficio y ajustar la categoría del contribuyente.

Cuando se aplica esta medida, la notificación se envía al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo. A partir de esa comunicación, el monotributista cuenta con 15 días para presentar una apelación a través del servicio Presentaciones Digitales de ARCA.

Cuánto se paga en octubre 2026 por el Monotributo ARCA

ARCA modificó los importes mensuales del Monotributo con una suba del 16,8% respecto de los valores que regían hasta julio de 2026. La actualización se calculó a partir de la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año y alcanzó tanto a las cuotas como a los límites de facturación del régimen.

Con los nuevos valores, el pago mínimo para quienes abonan los componentes impositivo, previsional y de obra social es de $49.527,18 por mes. En el otro extremo, la categoría K, la más alta del sistema, tiene una cuota de $1.614.446,04 para quienes prestan servicios y de $702.103,24 para quienes venden cosas muebles.

En octubre de 2026, el importe que debe pagar cada contribuyente depende de la categoría en la que esté inscripto. Desde la categoría C, además, el monto cambia según se trate de una actividad de prestación de servicios o de venta de bienes. Estos son los valores mensuales vigentes:

Categoría A: $49.527,18 para prestación de servicios y venta de cosas muebles.

$49.527,18 para prestación de servicios y venta de cosas muebles. Categoría B: $56.379,08 para prestación de servicios y venta de cosas muebles.

$56.379,08 para prestación de servicios y venta de cosas muebles. Categoría C: $66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles.

$66.020,12 para prestación de servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles. Categoría D: $84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles.

$84.612,93 para prestación de servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles. Categoría E: $119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles.

$119.811,45 para prestación de servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles. Categoría F: $150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles.

$150.784,21 para prestación de servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles. Categoría G: $230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles.

$230.312,94 para prestación de servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles. Categoría H: $522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles.

$522.706,68 para prestación de servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles. Categoría I: $963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles.

$963.747,86 para prestación de servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles. Categoría J: $1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles.

$1.167.299,76 para prestación de servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles. Categoría K: $1.614.446,04 para prestación de servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles.

Si un contribuyente supera los límites máximos permitidos para la categoría K, ARCA puede excluirlo del Monotributo. En ese caso, deberá inscribirse en el Régimen General y cumplir con las obligaciones impositivas correspondientes a ese sistema.