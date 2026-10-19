ARCA subasta más de 900 botellas de vino de famosísimas marcas: cómo participar
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través del Banco Ciudad y todos los interesados pueden participar. Cómo hacer.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió este lunes sacar a subasta más de 900 botellas de vino de distintas etiquetas y todos los interesados pueden de participar. Así quedó plasmado en las Disposiciones 58/2026 y 193/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas ARCA autorizó la venta de seis lotes que en conjunto reúnen 399 botellas de vino. La subasta se realizará bajo modalidad electrónica, de acuerdo al valor base de cada lote,el próximo 5 de noviembre. La operación se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/.
En tanto, la Disposición 193/2026 autoriza "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican". Se trata de un total de 512 botellas de vino divididas en cuatro lotes.
La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará también el 5 de noviembre bajo modalidad electrónica por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre las etiquetas que forman parte de la subasta se encuentran DV Catena, Domaine Alma Negra, Angelica Zapata, Bramare, Luigi Bosca y Gran Enemigo, entre otras.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalla de la subasta
Disposición 58/2026:
Disposición 193/2026:
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