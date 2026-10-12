Qué dijo Javier Milei sobre la situación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía

La advertencia por las versiones en plena negociación con el Fondo

El Presidente vinculó los trascendidos sobre la llegada de eventuales reemplazos a una maniobra deliberada para desgastar al funcionario en un momento clave de la agenda internacional. Según indicó, las versiones cobraron fuerza justo cuando el ministro mantenía conversaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.

Maniobras y operaciones: Milei consideró que buscar "limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del organismo" representa un perjuicio directo a los intereses del país.

Milei consideró que buscar "limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del organismo" representa un perjuicio directo a los intereses del país. Difusión en redes: denunció que la falsa información se viralizó intencionalmente mediante cadenas en aplicaciones de mensajería instantánea alegando supuestas fuentes reservadas.

denunció que la falsa información se viralizó intencionalmente mediante cadenas en aplicaciones de mensajería instantánea alegando supuestas fuentes reservadas. Cohesión de gabinete: sostuvo que quienes participan de las reuniones de ministros y conocen la dinámica interna saben que la permanencia de Caputo no se encuentra en discusión.

El armado del esquema económico y político hacia 2027

Más allá del presente de la gestión, el jefe de Estado aseguró que la estructura ministerial actual ya se encuentra planificando el mediano y largo plazo. Milei precisó que trabaja de manera articulada tanto con el titular de Economía como con las carteras de Desregulación y Capital Humano de cara al horizonte posterior a 2027.

En esa línea, el mandatario confió en que el plan de estabilización, el repunte del crédito y los ingresos generados por los nuevos regímenes de grandes inversiones consolidarán el crecimiento de la actividad y fortalecerán el posicionamiento del oficialismo en las futuras citas electorales.