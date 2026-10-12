Qué dijo Javier Milei sobre la situación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía
Javier Milei desmintió de forma categórica las versiones sobre una supuesta renuncia del ministro de Economía y ratificó su respaldo absoluto.
En el marco de una extensa entrevista radial, el presidente Javier Milei salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días sobre una posible salida de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda. El mandatario calificó de infundadas las especulaciones y ratificó el rumbo conjunto del equipo económico.
"Una relación simbiótica": el desmentido tajante a los rumores de salida
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y se supo hasta cuándo el tormentón gris tapará el sol de Buenos Aires
Al ser consultado sobre las versiones que indicaban tensiones y una inminente salida en el gabinete, el jefe de Estado fue contundente y calificó esa versión como un disparate absoluto. En ese sentido, remarcó que mantiene un vínculo de total coincidencia técnica y personal con el titular de la cartera económica.
"Tengo una relación simbiótica con Toto Caputo. O sea, es literalmente simbiótica", afirmó Milei al explicar cómo coordinan las directrices de política pública.
El mandatario detalló que existe una completa afinidad en la toma de decisiones cotidianas, donde él fija los principios rectores morales e institucionales —como la negativa terminante al control de precios— mientras el equipo técnico diseña la instrumentación concreta. Asimismo, subrayó que nadie dentro del oficialismo objeta la tarea de Caputo porque las medidas aplicadas responden directamente a la visión de la Presidencia.
La advertencia por las versiones en plena negociación con el Fondo
El Presidente vinculó los trascendidos sobre la llegada de eventuales reemplazos a una maniobra deliberada para desgastar al funcionario en un momento clave de la agenda internacional. Según indicó, las versiones cobraron fuerza justo cuando el ministro mantenía conversaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.
- Maniobras y operaciones: Milei consideró que buscar "limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del organismo" representa un perjuicio directo a los intereses del país.
- Difusión en redes: denunció que la falsa información se viralizó intencionalmente mediante cadenas en aplicaciones de mensajería instantánea alegando supuestas fuentes reservadas.
- Cohesión de gabinete: sostuvo que quienes participan de las reuniones de ministros y conocen la dinámica interna saben que la permanencia de Caputo no se encuentra en discusión.
El armado del esquema económico y político hacia 2027
Más allá del presente de la gestión, el jefe de Estado aseguró que la estructura ministerial actual ya se encuentra planificando el mediano y largo plazo. Milei precisó que trabaja de manera articulada tanto con el titular de Economía como con las carteras de Desregulación y Capital Humano de cara al horizonte posterior a 2027.
En esa línea, el mandatario confió en que el plan de estabilización, el repunte del crédito y los ingresos generados por los nuevos regímenes de grandes inversiones consolidarán el crecimiento de la actividad y fortalecerán el posicionamiento del oficialismo en las futuras citas electorales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario