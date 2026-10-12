Cambió el pronóstico del tiempo y se supo hasta cuándo el tormentón gris tapará el sol de Buenos Aires
El pronóstico del tiempo anticipa jornadas nubladas y lluvias en la Ciudad. Cuándo vuelve el sol y sube la temperatura en Buenos Aires.
Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires continuarán dominadas por la inestabilidad y una densa cobertura nubosa. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las precipitaciones y el cielo encapotado por un tormentón gris persistirán durante gran parte de la semana, postergando la llegada de jornadas despejadas.
IMPORTANTE: El Día de la Raza no es oficial y el Gobierno debe llamarlo Respeto a la Diversidad Cultural por la Ley 27.399
El extendido del pronóstico del tiempo: días de lluvia y cielo gris
La presencia de aire húmedo procedente del este y del sudeste mantendrá un panorama desapacible durante las próximas jornadas en la Capital Federal y el conurbano:
- Martes 13: la jornada comenzará con intervalos de nubes y claros y una máxima de 18°C, pero hacia la noche reaparecerán las lluvias débiles y aisladas.
- Miércoles 14: el cielo permanecerá completamente cubierto a lo largo de todo el día, con una temperatura máxima que trepará a los 20°C y precipitaciones intermitentes hacia el final de la tarde.
- Jueves 15: será el día más complejo y lluvioso de la semana, con precipitaciones moderadas continuas tanto a la mañana como a la tarde, acumulando varios milímetros de agua y registrando marcas térmicas de entre 13°C y 17°C.
- Viernes 16: continuará la inestabilidad residual con lloviznas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la noche el viento comenzará a rotar al sector sur.
Cuándo vuelve el sol a Buenos Aires y mejora el clima
El ansiado cambio de masa de aire llegará de manera paulatina a partir del sábado 17 de octubre. Con el ingreso sostenido de vientos del sur, la nubosidad comenzará a quebrarse y la humedad caerá de forma drástica, marcando registros de entre 8°C de mínima y 16°C de máxima con nubes y claros.
El sol volverá a brillar plenamente sobre la ciudad durante el domingo 18 de octubre. Para esa jornada se espera un cielo completamente despejado desde la madrugada, sin probabilidades de precipitaciones y con un ambiente fresco pero soleado, dando inicio a una seguidilla de días primaverales y estables en todo el territorio bonaerense.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario