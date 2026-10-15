Sandra Pettovello aceptó el Decreto 525/95 y ANSES abonará un plus a los jubilados de la mínima
Para resguardar el haber mínimo de los jubilados, la ANSES oficializó el depósito de un haber complementario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la dependencia del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello, garantizó el cumplimiento del calendario de pagos para los jubilados y pensionados. Desde el organismo revalidaron la entrega de una ayuda económica clave, enfocada en recomponer los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.
Cómo funciona el mecanismo de ANSES para garantizar el haber mínimo jubilar
El sustento normativo de este beneficio complementario se encuentra en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Su objetivo fundamental es cubrir la diferencia cuando una prestación no alcanza el haber mínimo, actuando como una red de contención económica fijada originalmente por el Decreto 525/1995.
A través de esta reglamentación, el Poder Ejecutivo fijó los criterios para la instrumentación de los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241.
De esta forma, el Estado asegura que ningún beneficiario del sistema previsional cobre un monto inferior al piso mínimo legal, importe que se actualiza periódicamente según la fórmula de movilidad que corresponda aplicar.
El rol de Sandra Pettovello de Capital Humano y el impacto del Decreto 525/1995 en los jubilados
En la actualidad, la cartera conducida por el Ministerio de Capital Humano actúa como la autoridad competente para velar por el cumplimiento de este derecho previsional. Su tarea principal radica en fiscalizar que la ANSES liquide los montos correspondientes de manera automática y directa, garantizando que los jubilados no tengan que realizar trámites engorrosos ni trasladarse hasta las oficinas del organismo.
Asimismo, la reglamentación del Decreto 525/1995 contempla escenarios específicos como la reincorporación de los pasivos al ámbito laboral. Al respecto, la norma establece con claridad que las personas que cobran una jubilación o pensión y deciden volver a trabajar —ya sea en relación de dependencia o de forma independiente— deben continuar realizando los aportes y contribuciones de ley, resguardando así el financiamiento del sistema previsional.
En la esfera judicial, la normativa fijó lineamientos precisos para los juicios entablados contra la ANSES. Con el fin de descentralizar la justicia y facilitar los reclamos por reajuste de haberes, se estableció que los demandantes del interior del país pueden interponer sus acciones directamente ante los juzgados federales con jurisdicción en sus lugares de residencia.
A su vez, la reglamentación definió el esquema para hacer efectivas las sentencias judiciales firmes. En este aspecto, se dispuso un orden de prioridad basado en la edad de los beneficiarios, priorizando a los adultos mayores de mayor edad para la percepción de los montos retroactivos, sujeto a la disponibilidad de las partidas presupuestarias aprobadas.
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