Sandra Pettovello aceptó el Decreto 525/95 y ANSES abonará un plus a los jubilados de la mínima

Asimismo, la reglamentación del Decreto 525/1995 contempla escenarios específicos como la reincorporación de los pasivos al ámbito laboral. Al respecto, la norma establece con claridad que las personas que cobran una jubilación o pensión y deciden volver a trabajar —ya sea en relación de dependencia o de forma independiente— deben continuar realizando los aportes y contribuciones de ley, resguardando así el financiamiento del sistema previsional.

Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello

En la esfera judicial, la normativa fijó lineamientos precisos para los juicios entablados contra la ANSES. Con el fin de descentralizar la justicia y facilitar los reclamos por reajuste de haberes, se estableció que los demandantes del interior del país pueden interponer sus acciones directamente ante los juzgados federales con jurisdicción en sus lugares de residencia.

A su vez, la reglamentación definió el esquema para hacer efectivas las sentencias judiciales firmes. En este aspecto, se dispuso un orden de prioridad basado en la edad de los beneficiarios, priorizando a los adultos mayores de mayor edad para la percepción de los montos retroactivos, sujeto a la disponibilidad de las partidas presupuestarias aprobadas.