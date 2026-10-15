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Sandra Pettovello activó un aumento en la Asignación Universal por Hijo: el calendario de pagos de octubre

Economía

La ANSES paga la AUH en octubre de 2026 con un aumento del 1,66%. Conocé los montos, los requisitos, la Tarjeta Alimentar y las fechas por DNI.

 Asignación Universal por Hijo de ANSES: comenzó el calendario de pagos de octubre con aumento incluido

 Asignación Universal por Hijo de ANSES: comenzó el calendario de pagos de octubre con aumento incluido

ANSES inició el 8 de octubre el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 1,66%, por la Resolución 283/2026 en función del IPC de agosto. Con la actualización, el monto bruto quedó en $156.588 por hijo, de los cuales se depositan $125.270,40, tras la retención del 20%.

La liquidación también incluye beneficios del Ministerio de Capital Humano, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinados a las familias que cumplen los requisitos, incluidos los sectores sin empleo registrado.

ANSES: quiénes cobran AUH y cuál es el monto de bolsillo en octubre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres y tutores legales que tengan a cargo chicos de hasta 18 años o hijos con discapacidad, sin límite de edad, y que cumplan con las condiciones laborales y sociales establecidas por la ANSES.

Entre los grupos que pueden acceder a la prestación se encuentran:

  • Personas desocupadas que no cobran un seguro de desempleo formal.
  • Trabajadores informales que no están registrados.
  • Empleadas y empleados de casas particulares.
  • Monotributistas sociales inscriptos regularmente en el Registro Nacional de Efectores.

En octubre, el monto general de la AUH es de $156.588 por hijo. La ANSES deposita el 80%, equivalente a $125.270,40, mientras que retiene los $31.317,60 restantes hasta que se presente la Libreta AUH anual.

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Como excepción, las familias con chicos de hasta 5 años que tengan los controles médicos y las vacunas validados automáticamente por el Ministerio de Salud, mediante el Plan Sumar, pueden cobrar el 100% de la asignación cada mes, sin retenciones transitorias.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto mensual bruto asciende a $509.863. De esa suma, se depositan $407.890,40, mientras que los $101.972,60 restantes quedan retenidos hasta cumplir con los requisitos correspondientes.

Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ANSES también liquida beneficios destinados a reforzar la alimentación de las familias. Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del DNI y contemplan los siguientes montos y fechas:

  • Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El beneficio, coordinado entre ANSES y Capital Humano, es de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos.
  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: las familias con chicos de hasta 3 años reciben un adicional de $60.186 por menor durante octubre.

Calendario de pagos de la AUH de octubre 2026

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2, después del fin de semana largo.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
  • Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
  • Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
  • Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
  • Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
  • Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

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