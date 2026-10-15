Sandra Pettovello activó un aumento en la Asignación Universal por Hijo: el calendario de pagos de octubre
La ANSES paga la AUH en octubre de 2026 con un aumento del 1,66%. Conocé los montos, los requisitos, la Tarjeta Alimentar y las fechas por DNI.
ANSES inició el 8 de octubre el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con un aumento del 1,66%, por la Resolución 283/2026 en función del IPC de agosto. Con la actualización, el monto bruto quedó en $156.588 por hijo, de los cuales se depositan $125.270,40, tras la retención del 20%.
La liquidación también incluye beneficios del Ministerio de Capital Humano, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinados a las familias que cumplen los requisitos, incluidos los sectores sin empleo registrado.
ANSES: quiénes cobran AUH y cuál es el monto de bolsillo en octubre 2026
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres y tutores legales que tengan a cargo chicos de hasta 18 años o hijos con discapacidad, sin límite de edad, y que cumplan con las condiciones laborales y sociales establecidas por la ANSES.
Entre los grupos que pueden acceder a la prestación se encuentran:
- Personas desocupadas que no cobran un seguro de desempleo formal.
- Trabajadores informales que no están registrados.
- Empleadas y empleados de casas particulares.
- Monotributistas sociales inscriptos regularmente en el Registro Nacional de Efectores.
En octubre, el monto general de la AUH es de $156.588 por hijo. La ANSES deposita el 80%, equivalente a $125.270,40, mientras que retiene los $31.317,60 restantes hasta que se presente la Libreta AUH anual.
Como excepción, las familias con chicos de hasta 5 años que tengan los controles médicos y las vacunas validados automáticamente por el Ministerio de Salud, mediante el Plan Sumar, pueden cobrar el 100% de la asignación cada mes, sin retenciones transitorias.
En el caso de los hijos con discapacidad, el monto mensual bruto asciende a $509.863. De esa suma, se depositan $407.890,40, mientras que los $101.972,60 restantes quedan retenidos hasta cumplir con los requisitos correspondientes.
Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
Junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ANSES también liquida beneficios destinados a reforzar la alimentación de las familias. Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del DNI y contemplan los siguientes montos y fechas:
- Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El beneficio, coordinado entre ANSES y Capital Humano, es de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos.
- Complemento Leche del Plan 1000 Días: las familias con chicos de hasta 3 años reciben un adicional de $60.186 por menor durante octubre.
Calendario de pagos de la AUH de octubre 2026
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2, después del fin de semana largo.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.
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