Sandra Pettovello activó un aumento en la Asignación Universal por Hijo: el calendario de pagos de octubre

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Como excepción, las familias con chicos de hasta 5 años que tengan los controles médicos y las vacunas validados automáticamente por el Ministerio de Salud, mediante el Plan Sumar, pueden cobrar el 100% de la asignación cada mes, sin retenciones transitorias.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto mensual bruto asciende a $509.863. De esa suma, se depositan $407.890,40, mientras que los $101.972,60 restantes quedan retenidos hasta cumplir con los requisitos correspondientes.

Calendario ANSES por DNI: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la ANSES también liquida beneficios destinados a reforzar la alimentación de las familias. Los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del DNI y contemplan los siguientes montos y fechas:

Tarjeta Alimentar: se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El beneficio, coordinado entre ANSES y Capital Humano , es de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos.

se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El beneficio, coordinado entre , es de $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos. Complemento Leche del Plan 1000 Días: las familias con chicos de hasta 3 años reciben un adicional de $60.186 por menor durante octubre.

Calendario de pagos de la AUH de octubre 2026