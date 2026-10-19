Sandra Pettovello activó el formulario P.S. 6.18 para que monotributistas tengan jubilación de Anses con bono
La ministra Sandra Pettovello habilitó el trámite clave en Anses para que monotributistas y autónomos logren acceder a su jubilación.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dependiente del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello detalló los pasos necesarios para iniciar el trámite jubilatorio de trabajadores independientes. Los interesados deben cumplir con los requisitos vigentes de edad y aportes, y presentar el formulario correspondient.
Requisitos de Anses para iniciar el trámite
Para comenzar la solicitud oficial de la jubilación, los trabajadores inscriptos como Monotributistas y Autónomos deben tener en cuenta las siguientes exigencias fundamentales impuestas por el Estado:
- Edad mínima: tener 60 años en el caso de las mujeres o 65 años para los varones.
- Tiempo de servicio: contar obligatoriamente con 30 años de aportes registrados en el sistema.
Para revisar si se cumple con este último punto, los usuarios pueden consultar su Historia Laboral ingresando a la plataforma Mi Anses con su respectivo CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, la totalidad de los aportes se puede verificar en el sistema SICAM de ARCA (ex AFIP). Para esto, es fundamental revisar la historia de pagos registrados en el sistema oficial y evitar todo tipo de demoras administrativas.
La documentación necesaria y el formulario P.S. 6.18
A la hora de acudir al turno presencial, es obligatorio presentar el DNI original y completar la "Solicitud de prestaciones previsionales", documento formalmente conocido como formulario P.S. 6.18.
Existen también consideraciones especiales al momento de entregar la documentación en la oficina:
- Madres: pueden acceder al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado presentando partidas de nacimiento, certificado de discapacidad (CUD) si corresponde, o la sentencia de adopción.
- Falta de aportes: quienes no reúnan la cantidad exigida pueden inscribirse en el régimen de regularización voluntaria (moratoria) para completar los años faltantes al iniciar el trámite.
- Aportes no registrados: si hay períodos no contabilizados en la plataforma, se debe solicitar una Certificación de Servicios en el lugar de trabajo, o un Reconocimiento de Servicios vía Atención Virtual si la empresa cerró definitivamente.
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