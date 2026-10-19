Sandra Pettovello activó el formulario P.S. 6.18 para que monotributistas tengan jubilación de Anses con bono

Edad mínima: tener 60 años en el caso de las mujeres o 65 años para los varones.

tener 60 años en el caso de las mujeres o 65 años para los varones. Tiempo de servicio: contar obligatoriamente con 30 años de aportes registrados en el sistema.

Para revisar si se cumple con este último punto, los usuarios pueden consultar su Historia Laboral ingresando a la plataforma Mi Anses con su respectivo CUIL y Clave de la Seguridad Social. Además, la totalidad de los aportes se puede verificar en el sistema SICAM de ARCA (ex AFIP). Para esto, es fundamental revisar la historia de pagos registrados en el sistema oficial y evitar todo tipo de demoras administrativas.