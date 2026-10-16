Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y trabajadores podrán jubilarse con ANSES a los 50 años
Sandra Pettovello y la ANSES respaldaron la vigencia del Decreto 1852/1975, garantizando el retiro anticipado para empleados que desempeñen tareas riesgosas.
El Gobierno y la ANSES, organismo conducido desde el Ministerio de Capital Humano por Sandra Pettovello, avalan la plena vigencia del Decreto 1852/1975. La norma garantiza el derecho a la jubilación anticipada para aquellos trabajadores en blanco dedicados a labores insalubres, riesgosas o penosas.
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Jubilación anticipada por tareas insalubres en Argentina
La legislación previsional contempla esquemas diferenciales para empleos de alta exigencia o riesgo para la salud. Mientras que el personal embarcado de dragado y balizamiento accede al retiro a los 52 años de edad y 25 de aportes, otros sectores formales pueden jubilarse a los 50 años:
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Fundición y acería: 50 años de edad y 25 de servicios.
Exploración y perforación hidrocarburífera: 50 años de edad y 25 de servicios.
Minería en socavón: 50 años de edad y 25 de servicios.
Fabricación de vidrio: 50 años de edad y 25 de servicios.
Hilado de rayón: 50 años de edad y 30 de servicios.
Industria cárnica (mujeres en áreas ruidosas): 50 años de edad y 27 de servicios.
De haber combinado regímenes comunes e insalubres, ANSES prorrateará el tiempo exigido. Es condición indispensable que las certificaciones de servicios acrediten formalmente la naturaleza de la actividad insalubre.
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