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Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y trabajadores podrán jubilarse con ANSES a los 50 años

Sociedad

Sandra Pettovello y la ANSES respaldaron la vigencia del Decreto 1852/1975, garantizando el retiro anticipado para empleados que desempeñen tareas riesgosas.

Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y trabajadores podrán jubilarse con ANSES a los 50 años.

Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975 y trabajadores podrán jubilarse con ANSES a los 50 años.

El Gobierno y la ANSES, organismo conducido desde el Ministerio de Capital Humano por Sandra Pettovello, avalan la plena vigencia del Decreto 1852/1975. La norma garantiza el derecho a la jubilación anticipada para aquellos trabajadores en blanco dedicados a labores insalubres, riesgosas o penosas.

IMPORTANTE: El Gobierno avaló un salario básico de $1.914.030 para enero de 2027 y se levantó el paro nacional

Jubilación anticipada por tareas insalubres en Argentina

La legislación previsional contempla esquemas diferenciales para empleos de alta exigencia o riesgo para la salud. Mientras que el personal embarcado de dragado y balizamiento accede al retiro a los 52 años de edad y 25 de aportes, otros sectores formales pueden jubilarse a los 50 años:

  • Fundición y acería: 50 años de edad y 25 de servicios.

  • Exploración y perforación hidrocarburífera: 50 años de edad y 25 de servicios.

  • Minería en socavón: 50 años de edad y 25 de servicios.

  • Fabricación de vidrio: 50 años de edad y 25 de servicios.

  • Hilado de rayón: 50 años de edad y 30 de servicios.

  • Industria cárnica (mujeres en áreas ruidosas): 50 años de edad y 27 de servicios.

De haber combinado regímenes comunes e insalubres, ANSES prorrateará el tiempo exigido. Es condición indispensable que las certificaciones de servicios acrediten formalmente la naturaleza de la actividad insalubre.

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