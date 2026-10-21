Sandra Pettovello respalda el Decreto 525/95 y ANSES otorga un necesario plus a los jubilados de la mínima
Con el objetivo de proteger el haber mínimo jubilatorio, la ANSES formalizó la acreditación de un haber complementario.
Bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano -cartera dirigida por Sandra Pettovello-, la ANSES confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados. Además, el organismo ratificó la entrega de un refuerzo económico clave para recomponer el poder adquisitivo de los haberes más bajos.
Cómo opera el mecanismo de ANSES para asegurar la jubilación mínima
La base jurídica de este haber adicional se sustenta en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Su fin esencial es compensar el faltante cuando un haber no llega al límite inferior establecido, funcionando como un resguardo financiero normado en sus inicios por el Decreto 525/1995.
Mediante esta norma, el Gobierno nacional reglamentó la aplicación práctica de los artículos 17 y 34 pertenecientes a la Ley 24.241. De este modo, se garantiza que ningún jubilado o pensionado reciba una suma menor al haber mínimo vigente, un valor que se reajusta periódicamente con base en el esquema de movilidad aplicable.
El rol de Sandra Pettovello de Capital Humano y el impacto del Decreto 525/1995 en los jubilados
Hoy en día, el Ministerio de Capital Humano se encarga de supervisar la correcta aplicación de esta garantía previsional. Su función clave es controlar que la ANSES efectúe el pago automático de estos montos, evitando que los beneficiarios deban realizar gestiones presenciales o trámites complejos para percibirlo.
Por otra parte, el marco normativo del Decreto 525/1995 prevé situaciones particulares, como el reingreso de los jubilados a la actividad laboral. En tales supuestos, la reglamentación estipula de forma explícita que quienes decidan retornar al mercado de trabajo —bajo relación de dependencia o de manera autónoma— mantienen la obligación de efectuar sus aportes de ley, contribuyendo al sostenimiento del sistema.
En relación con el ámbito de la justicia, la disposición fijó pautas concretas para las demandas presentadas contra la ANSES. Para agilizar los procesos y descentralizar la atención de los reclamos por reajustes, se habilitó a los titulares radicados en las provincias a iniciar sus acciones legales ante el juzgado federal correspondiente a su domicilio.
Por último, la normativa reguló el procedimiento para la liquidación de las sentencias judiciales definitivas. En esta instancia, se fijó un criterio de prelación fundamentado en la edad de los demandantes, dando preferencia a los beneficiarios de mayor edad para el cobro de los retroactivos pendientes, siempre condicionado a los fondos asignados en el presupuesto vigente.
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