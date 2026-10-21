Sandra Pettovello respalda el Decreto 525/95 y ANSES otorga un necesario plus a los jubilados de la mínima.

En relación con el ámbito de la justicia, la disposición fijó pautas concretas para las demandas presentadas contra la ANSES. Para agilizar los procesos y descentralizar la atención de los reclamos por reajustes, se habilitó a los titulares radicados en las provincias a iniciar sus acciones legales ante el juzgado federal correspondiente a su domicilio.

Por último, la normativa reguló el procedimiento para la liquidación de las sentencias judiciales definitivas. En esta instancia, se fijó un criterio de prelación fundamentado en la edad de los demandantes, dando preferencia a los beneficiarios de mayor edad para el cobro de los retroactivos pendientes, siempre condicionado a los fondos asignados en el presupuesto vigente.