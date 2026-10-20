Sandra Pettovello activó la Ordenanza 29604 y hay jubilaciones de Anses a los 40 años con 20 de aportes

Además de la histórica ordenanza para el cuerpo de baile, el Estado mantiene esquemas diferenciales para otras ramas que afectan la salud de los empleados por las condiciones o la naturaleza de la tarea. En estos casos, los requisitos de edad y aportes también se reducen significativamente:

Cantantes líricos del Teatro Colón (Ordenanza 29605): las mujeres se jubilan a los 60 años con 20 de aportes, y los hombres a los 65 con 25 años de servicio.

las mujeres se jubilan a los 60 años con 20 de aportes, y los hombres a los 65 con 25 años de servicio. Aeronavegantes y ferroviarios: requieren 30 años de aportes. Los hombres se retiran a los 55 años y las mujeres a los 52.

requieren 30 años de aportes. Los hombres se retiran a los 55 años y las mujeres a los 52. Mineros y metalúrgicos (tareas de alta temperatura o subterráneas): logran el beneficio a los 50 años de edad tras contabilizar 25 años de servicios efectivos.

logran el beneficio a los 50 años de edad tras contabilizar 25 años de servicios efectivos. Personal de la industria cárnica y salud (enfermedades contagiosas): las mujeres acceden a los 50 o 52 años y los hombres a los 55, debiendo contar con hasta 30 años de aportes.

las mujeres acceden a los 50 o 52 años y los hombres a los 55, debiendo contar con hasta 30 años de aportes. Telefónicos y radiotelégrafos: las operadoras mujeres pueden iniciar el trámite previsional al llegar a los 50 años con 25 de servicio registrado.