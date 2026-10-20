Sandra Pettovello activó la Ordenanza 29604 y hay jubilaciones de Anses a los 40 años con 20 de aportes
La titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantiene el régimen de jubilación anticipada de Anses para un sector específico a los 40 años.
El Gobierno nacional, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello, ratificó la vigencia de normativas especiales que permiten acceder a una jubilación anticipada en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esta medida exclusiva beneficia a un grupo de trabajadores que hayan cumplido apenas 40 años de edad.
Quiénes acceden a la jubilación anticipada de Anses a los 40 años
El sistema previsional argentino contempla excepciones para aquellas personas que desarrollaron su vida laboral en áreas de desgaste físico extremo o bajo modalidades de tareas riesgosas. Dentro de este marco, existe un beneficio extraordinario regulado por la Ordenanza 29604.
Los únicos trabajadores habilitados para solicitar este retiro a los 40 años son:
- Sector beneficiado: Personal del Ballet estable y contratado del Teatro Colón.
- Edad requerida: Tanto hombres como mujeres pueden jubilarse al alcanzar los 40 años de edad.
- Aportes exigidos: Se necesitan certificar al menos 20 años de servicios con aportes correspondientes a dicha actividad artística.
La presentación de la documentación para acceder a este retiro especial se debe realizar de manera presencial al momento de iniciar el trámite jubilatorio en las oficinas del organismo.
Otros regímenes especiales de jubilación de Anses por trabajo insalubre
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Además de la histórica ordenanza para el cuerpo de baile, el Estado mantiene esquemas diferenciales para otras ramas que afectan la salud de los empleados por las condiciones o la naturaleza de la tarea. En estos casos, los requisitos de edad y aportes también se reducen significativamente:
- Cantantes líricos del Teatro Colón (Ordenanza 29605): las mujeres se jubilan a los 60 años con 20 de aportes, y los hombres a los 65 con 25 años de servicio.
- Aeronavegantes y ferroviarios: requieren 30 años de aportes. Los hombres se retiran a los 55 años y las mujeres a los 52.
- Mineros y metalúrgicos (tareas de alta temperatura o subterráneas): logran el beneficio a los 50 años de edad tras contabilizar 25 años de servicios efectivos.
- Personal de la industria cárnica y salud (enfermedades contagiosas): las mujeres acceden a los 50 o 52 años y los hombres a los 55, debiendo contar con hasta 30 años de aportes.
- Telefónicos y radiotelégrafos: las operadoras mujeres pueden iniciar el trámite previsional al llegar a los 50 años con 25 de servicio registrado.
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