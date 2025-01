A las piñas en pleno estudio de televisión: la insólita situación que se vivió en NET TV

Y agregó: "Lo iba a cagar a trompadas, me lo tuvieron que sacar entre cuatro, no estaba armado", se defendió, cuando las panelistas de Ángel de Brito le consultaron si lo sucedido era parte de un show mediático.

"Estoy en una etapa donde no me interesa aparecer por esto, pero ¿qué puedo hacer? Pasó", reveló Suárez.

Y el conductor continuó explicando: "En el corte le dije 'Fito, ahora cuando volvemos del corte me redondeás el tema' y él me dijo 'yo no hablo más' y cerró la computadora. Entonces le dije 'si no hablás más, tomatelas'", manifestó.

Qué dijo Fito Baqué sobre lo sucedido

También en diálogo con el programa que conduce Ángel de Brito, "Fito" expresó: "Con Diego tengo afecto, con él comí el domingo y el martes". En este sentido, justificó el violento episodio: "Actuamos como dos personas que se tienen afecto y se enojan".

"¿Cómo me voy a agarrar a trompadas con alguien que comí esta semana?", indicó, aunque en realidad fue eso exactamente lo que pasó.

En torno a Suárez, Baqué señaló: "Debe estar caliente todavía, pero tampoco me quería pegar".

La inesperada confesión de Giuliano sobre Martina tras ser eliminado de GH: "A fondo"

Que Giuliano Vaschetto es mujeriego nadie puede negarlo. De hecho, él mismo se auto-califica como tal. No obstante, en la casa de Gran Hermano parece haber conocido nuevamente a un amor: Jenifer Lauría.

Antes de dejar el juego, el oriundo de Venado Tuerto (Santa Fe) le pidió a la expareja de Ricardo Centurión para ser su novio, lo que recibió una respuesta afirmativa. Lo cierto es que ahora "Nano" está fuera de la casa y haciendo el clásico tour por varios programas.

En su visita a "Fuera de joda" (Telefe Streams), el líder de "los Causa" habló de su vínculo con Martina Pereyra, otra de las chicas que le gustaba, además de Jenifer y Chiara Mancuso, con quienes mantuvo una especie de triángulo amoroso.

"Cuando estás dos meses encerrado, algo hacés. Estábamos ahí y, de repente, bailábamos, conectábamos miradas con Martu y, obviamente, es súper linda, entonces no fui a encarármela, fui a decirle '¿qué onda? ¿qué pasó? ¿fui yo el que flashée o...?' y ahí se empezó a reír, se puso de todos colores y ahí dije, bueno, vamos a tener cuidado porque...", comenzó contando.

Fue entonces cuando Giuliano fue interrumpido por Sabrina, quien le preguntó: "Si ella te decía que sí, ¿qué pasaba?". La respuesta del santafesino fue contundente: "A fondo", lo que desató la risa de los miembros del ciclo de streaming por la espontaneidad con que "Nano" reconoció que habría estado con la joven contadora.

