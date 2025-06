A maratonear: las mejores series y películas para disfrutar este lunes feriado

Disponible en Netflix - serie -

Sinopsis oficial: En una clase de 'mindfulness' para compaginar trabajo y vida personal, Björn, un abogado de la mafia, descubre varias estrategias para sobrellevar el estrés, como... el asesinato.

Tráiler oficial:

Disponible en Prime Video - serie -

Sinopsis oficial: Sigue la historia de dos hermanastros millonarios, Caroline y Lucien, que se encuentran en una universidad en Washington D.C. Ambos forman parte de dos de las más importantes hermandades, pero además Caroline es la presidenta de una. Los juegos sexuales, las traiciones, las manipulaciones y el sexo son cada una de las estrategias que utilizan los hermanastros para conseguir lo que quieren, hasta que llega Annie Grover, la hija del vicepresidente de los EE. UU, a la universidad, por lo que Caroline desea que forme parte de su hermandad.

Tráiler oficial:

Disponible en Max - película -

Sinopsis oficial: Dawson, un joven arquitecto, pierde a su mejor amiga, London. Afligido por la trágica pérdida, Dawson emprende una búsqueda imposible, la de la hermana gemela secreta de London. Pero en el camino, Dawson nunca planeó enamorarse.

Tráiler oficial:

Embed - Someone Like You (2024) Official Trailer - Karen Kingsbury Productions