A qué hora y dónde velan a Antonio Grimau: los detalles del último adiós al actor

Una trayectoria de más de seis décadas

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada bajo el nombre de Antonio Rebolini, descubrió su vocación artística a los 16 años y desde entonces desarrolló una extensa carrera que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina.

Entre sus trabajos más recordados figuran las ficciones Trampa para un soñador, Dos a quererse y Soy gitano, además de su interpretación de Sandro en Sandro de América, papel que acercó su trabajo a nuevas generaciones.

Su muerte despertó numerosos mensajes de despedida de colegas y figuras del espectáculo, que destacaron tanto su talento interpretativo como su calidad humana, dejando una huella en distintas generaciones de espectadores.