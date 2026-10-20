A qué hora y dónde velan a Antonio Grimau: los detalles del último adiós al actor
La Asociación Argentina de Actores confirmó los detalles de la ceremonia de despedida.
Tras confirmarse la muerte de Antonio Grimau a los 82 años, la Asociación Argentina de Actores y Actrices informó cuándo y dónde se realizará el último adiós al reconocido artista.
"Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor", manifestaron desde la entidad.
Por su parte, Carlos Rottemberg también lo recordó desde las redes del Multiteatro: "Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro. Con la partida de Antonio se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza", expresó.
Cuándo y dónde será el último adiós a Antonio Grimau
Familiares, amigos, colegas y seguidores del actor podrán despedirlo este martes 20 de octubre, de 16 a 20, en la casa funeraria Zuccotti Hermanos, ubicada en avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia continuará el miércoles 21 de octubre a las 13 en el crematorio del Cementerio de la Chacarita, donde se realizará la despedida final.
Una trayectoria de más de seis décadas
Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada bajo el nombre de Antonio Rebolini, descubrió su vocación artística a los 16 años y desde entonces desarrolló una extensa carrera que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina.
Entre sus trabajos más recordados figuran las ficciones Trampa para un soñador, Dos a quererse y Soy gitano, además de su interpretación de Sandro en Sandro de América, papel que acercó su trabajo a nuevas generaciones.
Su muerte despertó numerosos mensajes de despedida de colegas y figuras del espectáculo, que destacaron tanto su talento interpretativo como su calidad humana, dejando una huella en distintas generaciones de espectadores.
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