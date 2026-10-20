De que murió el actor Antonio Grimau a sus 82 años

Ese elogiado papel le valió el Premio Martín Fierro como actor protagonista. Asimismo, su enorme aporte a la cultura nacional ya había sido condecorado en el año 2005, cuando recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón entregado por el Senado de la Nación y la propia entidad gremial que hoy lo despide con profundo respeto y admiración.