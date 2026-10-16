A qué hora y dónde velan a Fernando Confessore

Las honras fúnebres estarán a cargo de la empresa de sepelios Zuccotti Hnos. S.A. y se llevarán a cabo este sábado 17 de octubre. La ceremonia tendrá lugar en la Sala A (ubicada en el primer piso) del recinto que se encuentra en la Avenida Córdoba 5080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.