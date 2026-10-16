A qué hora y dónde velan a Fernando Confessore
El reconocido meteorólogo de 58 años murió durante la madrugada de este viernes, tras descomponerse de forma sorpresiva.
A los 58 años, falleció este viernes el reconocido meteorólogo, periodista y divulgador científico Fernando Confessore. El hecho ocurrió durante la madrugada en su casa del barrio porteño de Versailles, donde se descompensó en la cocina.
Su esposa, Paula, dio aviso de inmediato al 911, pero pese a los intentos de reanimación del personal policial y de los médicos del SAME mediante maniobras de RCP, se confirmó su deceso cerca de las 3 de la mañana. De acuerdo a los reportes, el meteorólogo murió a raíz de una insuficiencia cardíaca.
Cuándo y dónde velan a Fernando Confessore
Luego de la repentina muerte de Fernando Ezequiel Confessore a sus 58 años, se dieron a conocer los detalles del último adiós al querido meteorólogo y periodista científico.
Las honras fúnebres estarán a cargo de la empresa de sepelios Zuccotti Hnos. S.A. y se llevarán a cabo este sábado 17 de octubre. La ceremonia tendrá lugar en la Sala A (ubicada en el primer piso) del recinto que se encuentra en la Avenida Córdoba 5080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los allegados, colegas y el público que desee rendirle homenaje podrán acercarse en el rango horario de 08:00 a 14:00 hs. Posteriormente, a las 14:00 hs, se iniciará la partida del cortejo fúnebre hacia su morada final en el Cementerio de la Chacarita.
"Con amor eterno, te despedimos. Vivirás siempre en nuestro recuerdo", reza el emotivo mensaje difundido por su círculo íntimo para convocar a despedir los restos del especialista que acompañó durante años a los televidentes.
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