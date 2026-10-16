MinutoUno

De qué murió Fernando Confessore

Sociedad

El meteorólogo, divulgador científico y periodista falleció este viernes en su casa.

Fernando Confessore

Fernando Confessore

El reconocido meteorólogo, divulgador científico y periodista Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años.

Confessore se descompensó durante la madrugada de forma súbita mientras se encontraba en su vivienda de Versailles, según informó su familia.

Colegas del meteorólogo explicaron en TN que aún no se difundieron mayores detalles médicos sobre la causa exacta de su descompensación.

Quién fue Fernando Confessore

Confessore contaba con una carrera de tres décadas en televisión, incorporándose a ARTEAR en diciembre de 1995, tras sus inicios en el Servicio Meteorológico Nacional donde se desempeño entre 1992 y 1994.

El meteorólogo y periodista también fue parte del ciclo TN Campo y escribió el libro de divulgación "Meteorología para todos".

NOTA EN DESARROLLO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas