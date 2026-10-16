De qué murió Fernando Confessore
El meteorólogo, divulgador científico y periodista falleció este viernes en su casa.
El reconocido meteorólogo, divulgador científico y periodista Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años.
Confessore se descompensó durante la madrugada de forma súbita mientras se encontraba en su vivienda de Versailles, según informó su familia.
Colegas del meteorólogo explicaron en TN que aún no se difundieron mayores detalles médicos sobre la causa exacta de su descompensación.
Quién fue Fernando Confessore
Confessore contaba con una carrera de tres décadas en televisión, incorporándose a ARTEAR en diciembre de 1995, tras sus inicios en el Servicio Meteorológico Nacional donde se desempeño entre 1992 y 1994.
El meteorólogo y periodista también fue parte del ciclo TN Campo y escribió el libro de divulgación "Meteorología para todos".
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario