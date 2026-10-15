Aaron Paul despidió a RJ Mitte con una emotiva carta: "Siento mucho que estuvieras sufriendo"
En un mensaje publicado en Instagram, el protagonista de Breaking Bad expresó su dolor por la muerte de su amigo y excompañero, que falleció a los 34 años.
La muerte de RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, provocó una profunda conmoción entre sus compañeros de elenco. Después del mensaje de despedida de Bryan Cranston, Aaron Paul también recurrió a las redes sociales para homenajear al actor de 34 años con una carta cargada de emoción.
El intérprete de Jesse Pinkman recordó el vínculo que compartían y destacó la fortaleza con la que su amigo enfrentaba las dificultades. Además, lamentó no haber sabido que estaba atravesando un momento complicado.
“RJ, siempre fuiste una inspiración para muchos. Siento mucho que estuvieras sufriendo, amigo mío. Ojalá lo hubiéramos sabido”, escribió Paul al comienzo de su publicación.
Aaron Paul recordó la fortaleza de RJ Mitte y lo comparó con Superman
En su mensaje, Paul describió a Mitte como una persona que conservaba la sonrisa y afrontaba cada desafío con confianza y elegancia. También evocó cómo lo conoció cuando era más joven y tuvo la oportunidad de verlo crecer a lo largo de los años. “Te conocí cuando eras chico y te vi crecer hasta convertirte en un joven maravilloso. Enfrentando cada reto de frente. La última vez que nos vimos, no paraba de llamarte Superman. Me recordabas a él”, expresó.
La comparación con el emblemático superhéroe estuvo vinculada con las cualidades personales que el actor admiraba en su amigo: “Me recordabas a él porque siempre liderabas con bondad y fortaleza. Era deslumbrante”, agregó, al destacar la manera en que Mitte se relacionaba con los demás y superaba los obstáculos que encontraba en su camino.
Paul también hizo referencia a las dificultades que su compañero debió afrontar a lo largo de su vida. “Naciste en un mundo con desafíos, pero nunca dejaste que nada se interpusiera en tu camino”, señaló.
El dolor de Aaron Paul por la muerte de su amigo
La despedida también incluyó palabras dedicadas a la familia de Mitte y recuerdos vinculados con la experiencia que compartieron durante el éxito de Breaking Bad, la ficción creada por Vince Gilligan. “Lo siento mucho, RJ. Qué pérdida tan trágica. Te quiero, amigo mío. Quería a tu madre. A tu hermana. Me encantaba tu risa y lo mucho que disfrutabas de la ola en la que todos tuvimos la suerte de estar con Breaking Bad”, escribió.
La serie fue el punto de encuentro de varios de los actores que, con el paso del tiempo, construyeron relaciones personales que trascendieron la pantalla. La publicación de Paul reflejó precisamente ese vínculo y el cariño que mantenía por Mitte.
El mensaje de Aaron Paul sobre la importancia de pedir ayuda
Hacia el final de la carta, el actor compartió una reflexión dirigida a quienes atraviesan momentos de tristeza, incertidumbre o desesperanza. Su intención fue destacar la importancia de expresar lo que uno siente y buscar el acompañamiento de otras personas. “Espero que quien lea esta nota y se sienta perdido, triste o inseguro sobre el futuro, por favor, diga algo. La vida es tan especial”, escribió.
Paul también invitó a sus seguidores a prestar atención a los aspectos positivos de la vida y a fortalecer los vínculos personales, incluso en medio de las dificultades: “Necesitamos concentrarnos en eso. Debemos acallar el ruido y centrarnos los unos en los otros. Apoyarnos mutuamente. De eso se trata la vida. Conéctate con alguien a quien quieres y dile ‘Te quiero’”. Finalmente, volvió a dirigirse a su amigo con una última declaración de afecto: “RJ, te quiero, amigo. Lo siento mucho”.
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