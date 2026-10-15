Aaron Paul despidió a RJ Mitte con una emotiva carta: "Siento mucho que estuvieras sufriendo"

Paul también hizo referencia a las dificultades que su compañero debió afrontar a lo largo de su vida. “Naciste en un mundo con desafíos, pero nunca dejaste que nada se interpusiera en tu camino”, señaló.

El dolor de Aaron Paul por la muerte de su amigo

La despedida también incluyó palabras dedicadas a la familia de Mitte y recuerdos vinculados con la experiencia que compartieron durante el éxito de Breaking Bad, la ficción creada por Vince Gilligan. “Lo siento mucho, RJ. Qué pérdida tan trágica. Te quiero, amigo mío. Quería a tu madre. A tu hermana. Me encantaba tu risa y lo mucho que disfrutabas de la ola en la que todos tuvimos la suerte de estar con Breaking Bad”, escribió.

La serie fue el punto de encuentro de varios de los actores que, con el paso del tiempo, construyeron relaciones personales que trascendieron la pantalla. La publicación de Paul reflejó precisamente ese vínculo y el cariño que mantenía por Mitte.

El mensaje de Aaron Paul sobre la importancia de pedir ayuda

Hacia el final de la carta, el actor compartió una reflexión dirigida a quienes atraviesan momentos de tristeza, incertidumbre o desesperanza. Su intención fue destacar la importancia de expresar lo que uno siente y buscar el acompañamiento de otras personas. “Espero que quien lea esta nota y se sienta perdido, triste o inseguro sobre el futuro, por favor, diga algo. La vida es tan especial”, escribió.

Paul también invitó a sus seguidores a prestar atención a los aspectos positivos de la vida y a fortalecer los vínculos personales, incluso en medio de las dificultades: “Necesitamos concentrarnos en eso. Debemos acallar el ruido y centrarnos los unos en los otros. Apoyarnos mutuamente. De eso se trata la vida. Conéctate con alguien a quien quieres y dile ‘Te quiero’”. Finalmente, volvió a dirigirse a su amigo con una última declaración de afecto: “RJ, te quiero, amigo. Lo siento mucho”.