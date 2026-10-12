Conmoción en Hollywood: murió a los 34 años RJ Mitte, el recordado actor de "Breaking Bad"

El impacto de una partida prematura

Desde la agencia que representaba al artista expresaron su pesar mediante un mensaje institucional: “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte”. A su vez, los voceros solicitaron a los medios de comunicación y al público que se respete la privacidad de su círculo íntimo durante este difícil momento de duelo.