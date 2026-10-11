Airbag anunció su sexto River Plate: cuándo y cómo comprar las entradas
Los hermanos Sardelli confirmaron una nueva fecha en el Monumental y adelantaron una canción de su próximo álbum, El Club de la Pelea II.
Airbag confirmó su regreso al estadio de River Plate con un show previsto para el sábado 31 de octubre. Los hermanos Sardelli volverán al Monumental en el marco de su gira internacional El Club de la Pelea y sumarán así su sexto recital en el estadio, en una etapa de crecimiento que también incluyó cuatro funciones agotadas en Vélez.
El anuncio llegó acompañado de un adelanto musical: en el video con el que comunicaron la fecha, la banda presentó un fragmento de “Epifanía”, una de las nuevas canciones que formarán parte de El Club de la Pelea II, el próximo capítulo discográfico del grupo.
La presentación será la única fecha anunciada en Buenos Aires para esta etapa de la gira. Con este nuevo River, Airbag alcanzará diez estadios en la Ciudad de Buenos Aires en aproximadamente un año y medio, luego de sus cinco funciones agotadas en el Monumental y los cuatro Vélez realizados en mayo de 2026.
Cómo comprar las entradas para Airbag en River
La venta de localidades tendrá dos etapas. La preventa exclusiva para clientes de BBVA comenzará el martes 13 de octubre a las 12, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con tarjetas de esa entidad.
Por su parte, la venta general se habilitará el miércoles 14 de octubre, también desde las 12. En esa instancia se podrá acceder a las entradas con todos los medios de pago y se mantendrá el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA.
Una gira internacional
El presente de Airbag también se refleja en el recorrido internacional de El Club de la Pelea 2026. Durante este año, la banda pasó por siete países y realizó más de veinte shows, con localidades agotadas en distintas ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú.
El itinerario comenzó en abril con presentaciones en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. Luego llegaron los cuatro estadios Vélez, los conciertos en Barcelona y Madrid, y un doblete en el Teatro Caupolicán de Chile. De regreso al país, el grupo también agotó sus presentaciones en el Estadio Central Córdoba de Rosario y en el estadio de Belgrano de Córdoba, donde reunió a más de 60.000 personas entre ambas fechas.
La gira todavía tiene previstas nuevas paradas en Argentina, México, Paraguay y Perú, mientras la banda comienza a mostrar las canciones que integrarán su próximo trabajo.
El próximo capítulo
“Blues del Infierno”, “Asuntos Pendientes” y “Reptiles” son los tres singles que ya anticiparon El Club de la Pelea II y que forman parte del repertorio de los conciertos. A ellos se suma ahora “Epifanía”, cuyo adelanto acompañó el anuncio del nuevo River.
El lanzamiento llegará después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y llevó seis canciones al Top 50 en menos de 24 horas, según los datos difundidos por la banda.
Para el recital del 31 de octubre, los hermanos Sardelli preparan una puesta en escena con una importante producción visual, fuego y una escenografía diseñada para acompañar tanto los grandes clásicos de su trayectoria como las canciones de esta nueva etapa.
Con otro regreso al Monumental, Airbag se prepara para cerrar el año con un espectáculo que combinará los temas que consolidaron su identidad dentro del rock argentino y las novedades de un álbum que ya empieza a tomar forma.
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