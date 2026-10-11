Airbag anunció su sexto River Plate: cuándo y cómo comprar las entradas

Una gira internacional

El presente de Airbag también se refleja en el recorrido internacional de El Club de la Pelea 2026. Durante este año, la banda pasó por siete países y realizó más de veinte shows, con localidades agotadas en distintas ciudades de Argentina, Chile, Paraguay, España, Uruguay y Perú.

El itinerario comenzó en abril con presentaciones en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. Luego llegaron los cuatro estadios Vélez, los conciertos en Barcelona y Madrid, y un doblete en el Teatro Caupolicán de Chile. De regreso al país, el grupo también agotó sus presentaciones en el Estadio Central Córdoba de Rosario y en el estadio de Belgrano de Córdoba, donde reunió a más de 60.000 personas entre ambas fechas.

La gira todavía tiene previstas nuevas paradas en Argentina, México, Paraguay y Perú, mientras la banda comienza a mostrar las canciones que integrarán su próximo trabajo.

El próximo capítulo

“Blues del Infierno”, “Asuntos Pendientes” y “Reptiles” son los tres singles que ya anticiparon El Club de la Pelea II y que forman parte del repertorio de los conciertos. A ellos se suma ahora “Epifanía”, cuyo adelanto acompañó el anuncio del nuevo River.

El lanzamiento llegará después del impacto de El Club de la Pelea I, el octavo álbum de estudio de Airbag, que superó los 300 millones de reproducciones y llevó seis canciones al Top 50 en menos de 24 horas, según los datos difundidos por la banda.

Para el recital del 31 de octubre, los hermanos Sardelli preparan una puesta en escena con una importante producción visual, fuego y una escenografía diseñada para acompañar tanto los grandes clásicos de su trayectoria como las canciones de esta nueva etapa.

Con otro regreso al Monumental, Airbag se prepara para cerrar el año con un espectáculo que combinará los temas que consolidaron su identidad dentro del rock argentino y las novedades de un álbum que ya empieza a tomar forma.