Ale Ceberio, entre el regreso de sus clásicos y su nueva etapa: "Hemos vuelto a florecer"

El cantante destacó especialmente la respuesta del público en sus presentaciones junto a Un Poco de Ruido y Q'Lokura, donde comprobó que sus temas siguen vigentes y despiertan entusiasmo entre personas de distintas edades.

“Muchas canciones muy importantes que después, hoy, ese público que no nos vio personalmente, disfruta de esas canciones. Y eso lo hemos visto en eventos donde he cantado este año, en un poco de ruido, en los Movistar de Que Locura, en donde la gente canta, correa mis canciones y son mucha gente joven que no ha estado viviendo esa etapa de cuando las canciones se imponían en aquel momento. Yo creo que ahí hay un crecimiento y hay sin lugar a dudas esta situación de que hemos vuelto a florecer, como quien dice”, sostuvo.

La importancia de estar cerca de la gente

Después de tantos años sobre los escenarios, el vínculo con sus seguidores sigue siendo una de las prioridades de Ceberio. El artista aseguró que disfruta del contacto directo con el público y que, en algunas ocasiones, incluso debió pedir que retiraran las vallas de seguridad para permitir que la gente se acercara.

“Después de tantos años de carrera lo que a uno no le gusta es que cuando vamos a un lugar a tocar es importante la seriedad en el trato, la relación con el público, el acercamiento con la gente, que siempre, en este caso, para mí ha sido muy importante. Soy un artista que se acerca a la gente, me gusta saludar, me gusta sacarme la foto, no tengo ningún tipo de problema”, expresó.

En esa misma línea, contó que a veces las medidas pensadas para protegerlo terminan generando una distancia que no desea mantener con sus seguidores.

“Me ha tocado hacer escenarios en donde me ponen una valla al frente para que la gente no se acerque y yo, más de una vez, he solicitado que quiten la valla para que la gente venga al pie del escenario. Obviamente que hay lugares y lugares y uno comprende la situación de la seguridad, que es para el bien de uno, pero de todas maneras, vuelvo a repetir, me gusta el trabajar con el público cercano, lo siento mucho más y creo que la gente también lo disfruta más”, afirmó.

La perseverancia detrás de su carrera

El camino de Ceberio también estuvo marcado por momentos difíciles, incertidumbres y etapas en las que continuar parecía un desafío. Al reflexionar sobre qué consejo le daría a la versión más joven de sí mismo, el cantante puso el foco en la constancia y en la importancia de no abandonar los sueños frente a las adversidades.

“Y a Ale Ceberio yo le diría que trabaje, que sea constante, que no pierda la fe, que esto está cargado de situaciones como la vida misma, con buenas y malas, no son todas buenas, hay veces que te toca la mala y tenés que remar y a veces hay que remar en dulce de leche, se hace pesado y alguna vez uno puede llegar a sentir o creer de que a lo mejor lo mejor es dar un paso al costado, dedicarse a otra cosa y veo mucha gente en eso, mucha gente con talento, con mucho talento que no se le dan las cosas y que lamentablemente abandonan pronto y se dejan vencer”, reflexionó.

Esa experiencia también modificó su manera de entender la competencia dentro del cuarteto cordobés, donde durante años los artistas midieron sus logros en función de la cantidad de presentaciones y de quién ocupaba el lugar más destacado.

“En mi caso, yo he sido un luchador de esto, he perseverado durante mucho tiempo, he tenido mis excelentísimos momentos y también algunos momentos difíciles y he comprendido siempre cuál era mi lugar en todo esto”, señaló.

Y profundizó sobre el cambio de perspectiva que experimentó con el paso del tiempo: “Ya no tengo esa ambición de luchar en nuestra ciudad, en Córdoba, el cuarteto, siempre ha tenido esas peleitas entre los solistas o entre las bandas para ver quién es el mejor, quién es el número uno, quién es el que toca más shows en Córdoba y a mí me tocó estar en dos veces en esa oportunidad, en esa situación de estar compitiendo a ver con el resto de las bandas o solistas como para ver quién trabaja más, quién es mejor. Ya he comprendido y aceptado mi lugar, lo disfruto hoy plenamente, plenamente lo disfruto y no tengo ese apuro ya, los años te dan otro aplomo, te dan otra característica en donde uno ya, mi palabra como leitmotiv es disfrutar lo que estoy haciendo, ya no lo sufro”.

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Un show renovado en la calle Corrientes

Con esa filosofía como punto de partida, Ceberio se prepara para llevar su propuesta actual a Buenos Aires. La presentación del próximo 21 será una oportunidad para mostrar la evolución de su espectáculo, que incorporó nuevos arreglos y una impronta más bailable.

“Bueno, sobre todas las cosas, yo lo que quiero con el show del 21 es mostrarle a la gente de Buenos Aires o la gente de donde quiera que sea que vengan al teatro, es mostrar mi show actual, porque mi show actual desde que comenzó el año ha cambiado, es más activo, tiene otros arreglos musicales, tiene más cuarteto, más baile y la idea principal es mostrar eso que estamos haciendo en todo el interior del país y gracias a Dios que nos está yendo muy bien, poderlo mostrar en un show como va a ser el del 21”, adelantó.

La noche también contará con invitados sorpresa, con quienes compartirá canciones y colaboraciones preparadas especialmente para la ocasión. Para el músico, compartir experiencias con otros artistas es una de las facetas más gratificantes de su profesión.

“Por supuesto que también está el hecho, el atractivo de que vamos a tener algunos invitados sorpresa muy lindos en su gesto de venir a acompañarme, así de mi parte muy agradecido con ellos, pero bueno son gente muy talentosa también que vamos a hacer canciones, featurings y cosas lindas que tenemos previstas y eso también me encanta, me gusta mucho compartir con otros artistas, siempre estoy predispuesto a ir a los eventos donde me invitan, eso lo disfruto mucho”, contó.

Finalmente, el cantante expresó su deseo de que el espectáculo pueda trascender el teatro y llegar a sus seguidores de todo el país a través de las plataformas digitales.

“Así que eso es lo que tiene de bueno, esperando de que la gente lo pueda disfrutar y que después el resultado de eso también lo podamos aprovechar para subirlo a redes, a plataformas y que lo pueda ver todo mi público, toda la gente que me sigue a lo largo y ancho del país”, concluyó.

Entre el regreso de sus grandes canciones, el encuentro con nuevas generaciones y una mirada más relajada sobre la competencia, Ale Ceberio atraviesa una etapa en la que el disfrute ocupa un lugar central. Su próximo show en la calle Corrientes será una nueva oportunidad para celebrar una trayectoria que sigue encontrando maneras de renovarse sin perder su esencia.