Los secretos familiares detrás de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe", lo nuevo de Disney
Los directores Jason Hand y Fawn Veerasunthorn hablaron en exclusiva con minutouno.com sobre "Hechizo: Bienvenidos a Hexe", lo nuevo de Disney.
El vínculo entre padres e hijos y las historias reales; ese vínculo único entre una hija, su madre, su abuela, son algunas de las claves detrás de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe", la nueva película de fantasía y animación de Disney. Magia, brujas, emociones y secretos familiares, son los pilares de este film que promete ser un éxito para grandes y chicos.
Jason Hand y Fawn Veerasunthorn, los directores, hablaron en exclusiva con minutouno.com sobre el trasfondo emocional de la película y la construcción de los vínculos familiares dentro de la historia.
Durante la entrevista, ambos realizadores profundizaron en cómo el relato aborda las dinámicas entre abuelas, madres e hijas —y entre padres e hijos— a partir de experiencias reales, inspiraciones cercanas y decisiones de crianza.
Consultados por minutouno.com sobre el retrato de esas relaciones generacionales —aun cuando no reflejen una historia familiar propia—, Jason Hand explicó que el filme potencia esas tensiones para que resuenen en el público y planteó cómo cada persona procesa su propia historia al formar una familia.
El vínculo entre padres e hijos y las historias reales detrás de "Hechizo: Bienvenidos a Hexe", lo nuevo de Disney
Al referirse al personaje de Celeste y a las dinámicas familiares, Jason Hand aclaró que no tiene una abuela malvada, pero sí atravesó relaciones de familia complicadas, un rasgo que la película expande dentro de una puesta en escena mayor.
Según expresó el director, el equipo busca que todo resulte tan desafiante como sea posible para los personajes, logrando que la revelación sea "más grande que la vida" y a la vez conecte con lo que la audiencia vivió con sus padres, descubriendo cómo fueron criados para decidir luego si repiten ese camino o eligen criar a sus hijos de otra manera. En su caso particular, destacó que sus padres fueron "increíbles" y expresó su deseo de estar a su altura.
"Las complicaciones son realmente fantásticas y creo que en una historia como esta ampliamos todos esos elementos porque estamos contando la historia. Queremos asegurarnos de que todo sea tan difícil para nuestros personajes como sea posible", expresó el director.
Por su parte, Fawn Veerasunthorn contó que el equipo escuchó muchas historias de familias complicadas de amigos y seres queridos que sirvieron como inspiración. La directora señaló que quien tenga una gran relación con su mamá va a amar este filme, y que quien atraviese un vínculo complejo con su madre también lo encontrará curativo y validante, abarcando así distintos matices de la relación entre padres e hijos.
"Estamos diciendo que si tienes una gran relación con tu mamá, vas a amar este filme. Si tienes una relación complicada con tu mamá, también vas a encontrar que es curativo y validante y también vas a amar este filme. Así que habla de todos los aspectos de la relación de padre y hijo", añadió la realizadora.
Emoción, crecimiento y conexión con los personajes en lo nuevo de Disney
Para cerrar su análisis, Jason Hand subrayó que la intención central de sus películas es ofrecer al público una experiencia nueva pero sostenida en una motivación y una emoción auténticas, con algo detrás que tenga verdadero significado. Acompañar el recorrido de los personajes, verlos cambiar y crecer, y enamorarse de ellos en el trayecto es, según el realizador, uno de los mayores aciertos de la propuesta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario