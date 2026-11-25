Según expresó el director, el equipo busca que todo resulte tan desafiante como sea posible para los personajes, logrando que la revelación sea "más grande que la vida" y a la vez conecte con lo que la audiencia vivió con sus padres, descubriendo cómo fueron criados para decidir luego si repiten ese camino o eligen criar a sus hijos de otra manera. En su caso particular, destacó que sus padres fueron "increíbles" y expresó su deseo de estar a su altura.

"Las complicaciones son realmente fantásticas y creo que en una historia como esta ampliamos todos esos elementos porque estamos contando la historia. Queremos asegurarnos de que todo sea tan difícil para nuestros personajes como sea posible", expresó el director.

Por su parte, Fawn Veerasunthorn contó que el equipo escuchó muchas historias de familias complicadas de amigos y seres queridos que sirvieron como inspiración. La directora señaló que quien tenga una gran relación con su mamá va a amar este filme, y que quien atraviese un vínculo complejo con su madre también lo encontrará curativo y validante, abarcando así distintos matices de la relación entre padres e hijos.

"Estamos diciendo que si tienes una gran relación con tu mamá, vas a amar este filme. Si tienes una relación complicada con tu mamá, también vas a encontrar que es curativo y validante y también vas a amar este filme. Así que habla de todos los aspectos de la relación de padre y hijo", añadió la realizadora.

Emoción, crecimiento y conexión con los personajes en lo nuevo de Disney

Para cerrar su análisis, Jason Hand subrayó que la intención central de sus películas es ofrecer al público una experiencia nueva pero sostenida en una motivación y una emoción auténticas, con algo detrás que tenga verdadero significado. Acompañar el recorrido de los personajes, verlos cambiar y crecer, y enamorarse de ellos en el trayecto es, según el realizador, uno de los mayores aciertos de la propuesta.