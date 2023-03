Alfa reconoció que le propusieron ser candidato en las próximas elecciones

De hecho, Alfa causó cierto revuelo cuando afirmó que el presidente Alberto Fernández había aceptado el pago de coimas -frase que luego quedó sepultada bajo su "amnesia temporal"- y una vez finalizado el reality show de Telefe se explayó sobre su visión de la política argentina.

"En diciembre del '83 se inventó la profesión de 'los ineptos para todo son aptos para política'. Si sos un buen piloto de autos, podes ser candidato; si sos buen cómico e hiciste reír a mucha gente, o si cantaste bien, podés ser candidato", expuso.

alfa.

"Yo me convertí en un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en 'Gran Hermano', eso no me hace apto para tener un puesto político", sopesó acerca de la posibilidad de hacer el salto del mundo del espectáculo a la política.

Desengañado de la política local, Alfa, quien cumplió 61 años estando dentro de la casa de "Gran Hermano", reconoció que "el único político" que lo convenció hasta la fecha fue Ricardo López Murphy, exministro de Economía de Fernando de la Rúa.

Patricia Bullrich también mereció palabras de admiración porque "le puso el pecho a Hugo Moyano", pero aseguró: "No estoy muy metido en política, odio la política, porque veo lo que dicen y lo que hacen y es terrible".

"Este es el peor momento del país desde que nací", sentenció.