Así despiden sus compañeros de TN y eltrece a Fernando Confessore
La muerte de Fernando Confessore a los 58 años de edad generó una profunda conmoción en la televisión. Colegas y periodistas expresaron su dolor.
La repentina muerte de Fernando Confessore a los 58 años dejó un profundo vacío en la pantalla de Todo Noticias y eltrece. El histórico meteorólogo formaba parte de Artear desde diciembre de 1995 y su partida generó una enorme tristeza entre los periodistas y conductores que compartieron con él el trabajo diario.
Los mensajes de dolor de sus históricos compañeros
A medida que avanzaba la mañana de este viernes, diversas figuras del canal expresaron su conmoción:
- Guillermo Lobo: le dedicó un emotivo posteo en el que recordó sus 33 años de trayectoria compartida: "Vi crecer a tu familia y vos a la mía. Posteo esto porque la gente te quería un montón y quiero que sepan que sos un tipazo".
- Marcelo Bonelli: aseguró al aire de TN que la noticia fue "como una puñalada al corazón". Destacó el lugar que ocupaba el pronosticador tanto en la redacción como en la vida de millones de argentinos.
- Paula García: se quebró en llanto durante la emisión de Arriba Argentinos. "Estoy tratando de no llorar, estoy muy shockeada. Fer era sobre todo un buen tipo, una persona transparente y muy divertida", relató conmovida.
- Rodolfo Vera Calderón: lo despidió en sus redes sociales valorando el humor y las ocurrencias que caracterizaban a su compañero en Nuestra Tarde.
- Santiago do Rego: publicó un divertido video del meteorólogo y escribió: "Un día de m... Ese es el pronóstico para hoy. Te vamos a extrañar mucho, Confe".
El rol fundamental de Fernando Confessore en la meteorología
Además de su calidad humana, sus compañeros remarcaron su intachable profesionalismo y el rol clave que desempeñó en la difusión científica en la televisión argentina.
Luis Otero destacó que Confessore llegó a los medios tras su paso por el Servicio Meteorológico Nacional. "Te sorprendía la solvencia con la que decía las cosas de entrada. El tipo sabía que sabía y lo demostraba", afirmó el conductor de los mediodías.
En la misma línea, Matías Bertolotti lo reconoció como un verdadero referente de la comunidad meteorológica nacional: "Él daba el pronóstico y educaba. Es nuestro mentor, inició la carrera de meteorología en la TV. Hasta ayer nos estábamos riendo, no caemos".
Por su parte, la conductora Dominique Metzger resumió el sentir de todos los integrantes del canal de noticias tras enterarse de la desgarradora noticia de su fallecimiento: "Para la gente que lo veía todos los días en la pantalla, no podés pensar en TN sin pensar en Fernando Confessore".
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