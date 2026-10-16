El mensaje de una de las hijas de Fernando Confessore: "Te voy a amar y extrañar toda la eternidad"

Durante la emisión matutina, sus colegas se encargaron de recordarlo con inmenso cariño. Al aire de Tempraneros, el conductor Mario Massaccesi destacó su enorme profesionalismo y su faceta más íntima: “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.

Además de resaltar su lado familiar, lo describió como un fiel hincha de Boca Juniors "que se enojaba fácil" y, fundamentalmente, como un "compañero excepcional" que a lo largo de sus tres décadas en el canal supo ganarse el respeto de todos.