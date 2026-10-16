El mensaje de una de las hijas de Fernando Confessore: "Te voy a amar y extrañar toda la eternidad"
Julieta acudió a sus redes sociales para darle el último adiós a su querido padre, Fernando Confessore, con una conmovedora postal de su infancia.
La sorpresiva muerte de Fernando Confessore generó un profundo dolor en el ámbito periodístico y, sobre todo, en su círculo más íntimo. Frente a este duro momento familiar, su hija Julieta utilizó su cuenta personal para compartir una postal de su infancia y un sentido mensaje de despedida..
"Te voy a amar y extrañar toda la eternidad", escribió la joven en la emotiva publicación para recordar a su papá.
El estrecho vínculo entre ambos quedó reflejado en reiteradas oportunidades. Apenas en agosto del año pasado, el histórico meteorólogo había expresado su inmenso orgullo público cuando ella se recibió de ingeniera química: “Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”.
Qué le pasó a Fernando Confessore y cómo lo despidieron
El reconocido pronosticador de TN y eltrece falleció este viernes por la madrugada a los 58 años de edad, víctima de un infarto en su casa del barrio porteño de Versalles, donde convivía junto a su esposa e hijas.
IMPORTANTE: De qué murió Fernando Confessore
Durante la emisión matutina, sus colegas se encargaron de recordarlo con inmenso cariño. Al aire de Tempraneros, el conductor Mario Massaccesi destacó su enorme profesionalismo y su faceta más íntima: “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.
Además de resaltar su lado familiar, lo describió como un fiel hincha de Boca Juniors "que se enojaba fácil" y, fundamentalmente, como un "compañero excepcional" que a lo largo de sus tres décadas en el canal supo ganarse el respeto de todos.
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